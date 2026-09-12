Σε μια βαρυσήμαντη δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την πλήρη ετοιμότητά του να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G20, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα επιβεβαίωσε την αποστολή επίσημης κυβερνητικής αντιπροσωπείας στη θεματική σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τη δυσφορία που εκφράζουν δυτικά στελέχη, όπως οι εκπρόσωποι του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την «κανονικοποίηση» της ρωσικής παρουσίας στην Ομάδα των 20 υπό την αμερικανική προεδρία.

«Οφείλουμε να συναντηθούμε και να λάβουμε αποφάσεις»

Το ενδεχόμενο μιας απευθείας συνάντησης των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας επανήλθε στο προσκήνιο μετά από σχετική τοποθέτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle.

Ερωτηθείς αν θα δεχόταν να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, εφόσον προσκληθούν και οι δύο πλευρές, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε θετικά χωρίς ενδοιασμούς:

«Ναι, ασφαλώς. Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κορυφαία αυτή συνάντηση των ηγετών της G20 είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα στο πολυτελές θέρετρο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαϊάμι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν φέτος την προεδρία του οργανισμού.

Ρωσική αντιπροσωπεία στη Σύνοδο Ενέργειας στο Χιούστον

Παράλληλα με τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής, η ρωσική διπλωματία επιβεβαίωσε τη φυσική της παρουσία στις επικείμενες θεματικές συναντήσεις της G20 επί αμερικανικού εδάφους.

Όπως ανακοίνωσε ο πρεσβευτής αρμόδιος για θέματα G20, Μαράτ Μπερντίεφ, ρωσική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από στελέχη των Υπουργείων Ενέργειας, Εξωτερικών και Φυσικών Πόρων θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου στο Χιούστον:

«Οι ρωσικές ιδέες σχετικά με τη μεταβλητότητα των ενεργειακών ισοζυγίων, την τεχνολογική ουδετερότητα, τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων γενικά, του φυσικού αερίου και της ειρηνικής χρήσης της ατομικής ενέργειας είναι όλο και πιο περιζήτητες», υποστήριξε ο Μπερντίεφ.

Δυσφορία στη Δύση για τη ρωσική παρουσία

Η συμμετοχή Ρώσων αξιωματούχων στις συνόδους της G20 υπό την προεδρία των ΗΠΑ έχει προκαλέσει τριγμούς στις τάξεις των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας.

Ήδη, η παρουσία του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ στη σύνοδο υπουργών Οικονομικών στο Άσβιλ των ΗΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης της Ουάσινγκτον, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Καναδού υπουργού Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, καθώς και τη διμερή επαφή του Σιλουάνοφ με τον Αμερικανό ομόλογό του Σκοτ Μπέσεντ.

Τη δυσαρέσκεια των ευρωπαϊκών θεσμών εξέφρασε με ξεκάθαρο τρόπο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόφσκις τονίζοντας:

«Δεν είναι η στιγμή για να κανονικοποιηθεί η Ρωσία ή η παρουσία της Ρωσίας σε αυτό το είδος των συνόδων».