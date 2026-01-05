Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι διόρισε σύμβουλο οικονομικής ανάπτυξης την πρώην υπουργό Οικονομικών και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ, επικαλούμενος την εμπειρία της στην προσέλκυση επενδύσεων.

«Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική ανθεκτικότητά της–τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχυθεί η άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Today, I appointed Chrystia Freeland @cafreeland as an Advisor on Economic Development. Chrystia is highly skilled in these matters and has extensive experience in attracting investment and implementing economic transformations. Right now, Ukraine needs to strengthen its internal… pic.twitter.com/2WOl27MyVA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

Η Φρίλαντ, η οποία έχει ουκρανική καταγωγή, διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά κατά το διάστημα 2019-2024. Είναι εν ενεργεία βουλευτής στο κοινοβούλιο του Καναδά και επίσης ειδική απεσταλμένη της χώρας στην Ουκρανία.