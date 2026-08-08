Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε χθες, Παρασκευή 7 Αυγούστου, τη Γερουσία των ΗΠΑ για την υιοθέτηση νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία.

«Είμαστε ευγνώμονες στη Γερουσία των ΗΠΑ και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε στα αγγλικά ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυτού «σίγουρα βοηθάει στην αύξηση της πίεσης στον επιτιθέμενο να οδηγήσει αυτόν τον παράφρονα ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

We are very grateful to the U.S. Senate and to everyone who supports Ukraine. Adopting the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act certainly helps increase pressure on the aggressor to bring this insane Russian war against our independence and our people to an end.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2026

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters