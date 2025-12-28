Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσγειώθηκε το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), στο Μαϊάμι εν όψει της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:00, (ώρα Ελλάδος).

Ο Ουκρανός Πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του θα έχουν νέες συνομιλίες για το σχέδιο των 20 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Μαρ-α-Λάγκο, το ιδιωτικό κλαμπ του Τραμπ στην Παλμ Μπιτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, Ζελένσκι και Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες με το πέρας της συνάντησής τους.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του Ζελένσκι:

Zelensky has arrived in Miami for a meeting with Trump. pic.twitter.com/ifvrExxAmC — KyivPost (@KyivPost) December 28, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, εν όψει της συνάντησής του με τον Τραμπ.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο «Χ».

Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ευρωπαίους και μετά τη συνάντηση

Εκπρόσωπος του Κιέβου διευκρίνισε πως θα υπάρξει επίσης τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».