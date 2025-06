Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Βρετανία για συνομιλίες σχετικά με την άμυνα της Ουκρανίας και την άσκηση επιπρόσθετης πίεσης προς τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας.

«Θα διαπραγματευτούμε επίσης νέα και ισχυρά βήματα για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία σχετικά με αυτόν τον πόλεμο και για τον τερματισμό των επιθέσεων», έγραψε νωρίτερα ο Ζελένσκι στο Χ έπειτα από μια φονική ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τους προέδρους και των δύο σωμάτων της βουλής, είπε ο εκπρόσωπός του.

🇬🇧🤝 Zelenskiy in UK to Boost Defense Ties, Pressure on Russia

Zelenskiy meets Starmer, King Charles and troops as deadly Russian strikes escalate.

Talks aim to expand military support and coordinate tougher sanctions on Moscow. pic.twitter.com/0OTn8qurX6

— PiQ (@PiQSuite) June 23, 2025