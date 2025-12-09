Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη (9/12) ότι είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή εκλογών, καλώντας τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδικασίας εν μέσω πολέμου.

Είπε στους δημοσιογράφους ότι, εφόσον υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 – 90 ημέρες, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία, εάν συμφωνήσει η Ρωσία, και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανώσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, πρόσθεσε ότι θέλει να συζητήσει την αποκατάσταση της Ουκρανίας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας που θα στηρίξει η Ουάσιγκτον και ότι αναμένει περαιτέρω συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους σε επίπεδο συμβούλων ασφαλείας.

Επίσης, ο Ζελένσκι είπε ότι οι ΗΠΑ δεν απείλησαν να τερματίσουν το πρόγραμμα παροχής όπλων PURL κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ είπαν στο Κίεβο πως θέλουν «ρεαλιστικές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα παραδώσει την επικαιροποιημένη ειρηνευτική της πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο Τετάρτη (10/12).

«Εργαζόμαστε σήμερα και θα εργαστούμε και αύριο. Νομίζω ότι θα την παραδώσουμε αύριο», είπε.

Τελεσίγραφο Τραμπ για αποδοχή της συμφωνίας

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προθεσμία μερικών «ημερών» προκειμένου να απαντήσει στην αμερικανική ειρηνευτική συμφωνία, που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι είχε πιεστεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, να λάβει μια γρήγορη απόφαση, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί τους το Σάββατο.

Ένα άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήλπιζε σε μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, είπε στους απεσταλμένους των ΗΠΑ ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους, πριν αντιδράσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διασπάσει τη δυτική ενότητα, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Σε συνέντευξή του στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ, ρωτήθηκε αν είχε θέσει χρονοδιάγραμμα για να συμφωνήσει ο Ζελένσκι σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αρχίσει, να αποδέχεται πράγματα … γιατί χάνει», απάντησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και σημειώνουν σταθερά – αν και με βαριές απώλειες – κέρδη στο πεδίο της μάχης στα νοτιοανατολικά. Στην περιοχή του Ντόνετσκ, την οποία η Ρωσία και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του στρατηγικού οχυρού του Ποκρόβσκ και απειλούν την όμορη πόλη Μίρνοχραντ με περικύκλωση.

Η απώλεια αυτών των πόλεων θα έπληττε το ηθικό του Κιέβου και θα έδινε στο Κρεμλίνο μια πιθανή εξέδρα εκτόξευσης για να χτυπήσει βαθύτερα στην περιοχή.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι έχει καταλάβει πλήρως τις πόλεις, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει.

Στη δήλωσή του την Τρίτη το βράδυ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθεί να βασίζεται στην αποδοχή της χώρας που είναι υπεύθυνη για την έναρξη του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από το 1945.

«Και όπως ορθώς σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου», είπε.