Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να αλλάξει γνώμη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Εάν δεν καταφέρει να πείσει τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, πρόσθεσε, είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο των «20 σημείων» της Ουάσινγκτον. Ως προϋπόθεση όμως είναι η Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτήν.