Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε τη Δευτέρα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε, σχολιάζοντας τη σύντμηση της προθεσμίας που έδωσε στη Ρωσία για να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας με την Ουκρανία.

«Ξεκάθαρη στάση και εκπεφρασμένη αποφασιστικότητα από τον @POTUS (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ) – την κατάλληλη στιγμή, όταν πολλά μπορούν να αλλάξουν διά της ισχύος για πραγματική ειρήνη», αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την προσήλωσή του στη σωτηρία ζωών και στον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Clear stance and expressed determination by @POTUS – right on time, when a lot can change through strength for real peace. I thank President Trump for his focus on saving lives and stopping this horrible war.

Ukraine remains committed to peace and will work tirelessly with the… https://t.co/dKioLSVB26

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2025