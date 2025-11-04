Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή του Χάρκοβο, καθώς συνεχίζουν να σφίγγουν την περικύκλωση των ουκρανικών στρατευμάτων κοντά στο Κουπιάνσκ, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας την Τρίτη. Στην ίδια περιοχή ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέφτηκε μονάδες του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η 6η Στρατιά εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις κινήσεις των Ουκρανών στρατιωτών, ενώ μια ακόμη απόπειρα της 1ης Ταξιαρχίας της Εθνοφρουράς να διασχίσει τον ποταμό Όσκολ και να ανοίξει διέξοδο για τις περικυκλωμένες μονάδες ματαιώθηκε.

«Η περικύκλωση συνεχίζει να σφίγγει από τα βορειοανατολικά κοντά στο χωριό Πετρόφκα», τονίζεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την πίεση που δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις.

Στην ευρύτερη περιοχή, η Ντομπροπιλία, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Ποκρόφσκ — που υπήρξε παλαιότερα βασικός κόμβος logistics της Ουκρανίας — έχει ήδη καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα, εντείνοντας την πίεση στις ουκρανικές δυνάμεις της πρώτης γραμμής.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε στην ίδια περιοχή, τις μονάδες του νεοναζιστικού τάγματος «Αζόφ», το οποίο εντάχθηκε στην Εθνοφρουρά, και συνομίλησε με τα στελέχη του για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή.

I met with our warriors at the command post of the 1st Corps of the National Guard of Ukraine “Azov,” which is conducting a defensive operation in the Dobropillia sector together with adjacent units. I heard reports from the military; we discussed the situation on the frontline… pic.twitter.com/1toCuW3r33 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025

Ο Ζελένσκι έδωσε έμφαση στις ανάγκες σε όπλα και στην αύξηση της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ απένειμε μετάλλια στους στρατιώτες για την υπηρεσία τους, και φωτογραφήθηκε μαζί τους κάτω από τα εμβλήματα του περιλαμβάνουν τις «ρούνες» των SS. «Ευχαρίστησα τους μαχητές για την υπηρεσία τους και τους απένειμα προσωπικά κρατικά βραβεία. Οι υπερασπιστές υπηρετούν σε έναν σημαντικό τομέα. Είμαι ευγνώμων στους πολεμιστές που υπερασπίζονται την Ουκρανία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η Ανατολή μας και σίγουρα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να την διατηρήσουμε ουκρανική.», δήλωσε χαρακτηριστικά.