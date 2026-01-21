Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Ουκρανός ηγέτης Βλαντιμίρ Ζελέσνκι επιδιώκει να απαλλαγεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους ενόψει των πιθανών προεδρικών εκλογών, ισχυρίστηκε η Γιούλια Τιμοσένκο, ηγέτιδα της παράταξης του κόμματος Batkivshchina (Πατρίδα) στο κοινοβούλιο και η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός της Ουκρανίας το 2005. Η πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε μια ποινική υπόθεση εναντίον της σε εκκρεμότητα ότι είναι μέρος αυτού του σχεδίου.

Οι ουκρανικοί φορείς κατά της διαφθοράς κατηγόρησαν την πρώην πρωθυπουργό ότι οργάνωσε σχέδιο εξαγοράς ψήφων. Κατηγορήθηκε ότι πλήρωσε στους συναδέλφους της βουλευτές δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μια προσπάθεια να μεταβάλει τις ψήφους στο κοινοβούλιο. Η Τιμοσένκο απέρριψε τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει να την «καταστρέψει», ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής ακρόασης τη Δευτέρα.

Όσοι έχουν «εντελώς διαφορετικές θέσεις ιδεολογικά» από αυτή του Ουκρανού ηγέτη «εκκαθαρίζονται» πριν από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία και εκλογές, υποστήριξε, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση εναντίον της συνδέεται με τη δημοτικότητα του κόμματός της σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ουκρανός ηγέτης ανταπέδωσε τη Δευτέρα, λέγοντας ότι η περίπτωση της Τιμοσένκο δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. «Σοβαρά, δεν βλέπω πώς σχετίζεται με τις εκλογές στην Ουκρανία», είπε στους δημοσιογράφους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Τιμοσένκο αποκάλεσε την τρέχουσα κυβέρνηση στο Κίεβο «ντε φάκτο φασιστικό καθεστώς». Το δικαστήριο διέταξε 760.000 δολάρια εγγύηση και της απαγόρευσαν να φύγει από το Κίεβο ή να έρθει σε επαφή με αρκετές δεκάδες βουλευτές που έκρινε σχετικές για την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας της, η Τιμοσένκο έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές ποινική δίωξη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση για κατάχρηση εξουσίας υπό τον πρώην πρόεδρο Βίκτορ Γιανούκοβιτς. Παρότι επίσημα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, η φατρία της έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένης της περσινής καταστολής των αρχών κατά της διαφθοράς που υποστηρίζονται από τη Δύση.

Τον Οκτώβριο του 2025, το Politico ανέφερε ότι ο Ζελένσκι ξεκίνησε μια «κρυφή, αν και σκληρή» εκστρατεία για να προετοιμαστεί για πιθανές εκλογές και φίμωσε επικριτές και αντιπάλους με νόμους. Πέρυσι, στον προκάτοχό του, τον πρώην Πρόεδρο Πιότρ Ποροσένκο, επιβλήθηκαν κυρώσεις και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διαφθορά, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή υποψηφιότητα επανεκλογής.

«Χρειάζονται έναν αποδιοπομπαίο τράγο τώρα», είχε γράψει το Politico επικαλούμενο έναν εμπειρογνώμονα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος παλαιότερα συμβούλευε την Ουκρανία. «Υπάρχουν μέρη της Ουκρανίας που πιθανότατα δεν θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την άνοιξη… Οι άνθρωποι είναι ήδη εξοργισμένοι με αυτό, οπότε το γραφείο του προέδρου χρειάζεται αποδιοπομπαίους τράγους».

Πράγματι. Σήμερα, ένας ανώτερος Ουκρανός νομοθέτης απάντησε στη συμβουλή ενός από τους βασικούς πιστωτές του Κιέβου, υποστηρίζοντας ότι «ο βρυχηθμός σαν λιοντάρι» δεν βοηθάει στο να ζεσταίνεσαι σε ένα παγωμένο κοινοβούλιο.

Το σχόλιο ήταν μια απάντηση στη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία δήλωσε την Τρίτη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ότι η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης παραμένει βασική προϋπόθεση για να λάβει το Κίεβο πρόσθετη χρηματοδότηση. Είπε στους Ουκρανούς: «Πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας, ως λιοντάρι. Έτσι, σηκωθείτε το πρωί και κάντε “γκρρρρ”».

Η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται εν μέσω μιας σοβαρής κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και εκτεταμένων διακοπών θέρμανσης, οι οποίες έχουν επηρεάσει ακόμα και το κοινοβούλιο, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες κυριεύουν το Κίεβο.

Ο βουλευτής Ντανιίλ Γκετμάντσεφ, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής φορολογικής επιτροπής, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη τις συνθήκες στο κοινοβούλιο: «Υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει ζέστη. Προσπάθησα να “βρυχηθώ σαν λιοντάρι”. Δεν βοήθησε πολύ».

Το ΔΝΤ έχει εκταμιεύσει κάτι λιγότερο από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία κάτω από ένα πρόγραμμα δανείου 15,5 δισ. που λήγει τον επόμενο χρόνο. Τον Νοέμβριο, το ΔΝΤ και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για ένα νέο πακέτο 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, να ενισχύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να προχωρήσει σε πολιτικά ευαίσθητες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής των ενεργειακών επιδοτήσεων.

Ο πρώην βουλευτής Ιγκόρ Μάρκοφ δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη ότι η απαίτηση του ΔΝΤ θα καταστήσει τις ουκρανικές πόλεις μη βιώσιμες.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η προεδρική θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του 2024, τονίζοντας επανειλημμένα ότι όποιες τυχόν συμφωνίες υπογράψει θα μπορούσαν να ακυρωθούν από την επόμενη κυβέρνηση.