Σε μια σημαντική αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων της προχωρά η Ουκρανία, με στόχο τη μεταφορά του πολέμου στην «καρδιά» της ρωσικής επικράτειας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημιουργείται ένα νέο, αυτόνομο διοικητικό σώμα, το οποίο θα αναλάβει αποκλειστικά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος.

Νέες δυνάμεις κρούσης και drones

Παράλληλα, το Κίεβο προχωρά στη συγκρότηση ευέλικτων μονάδων ταχείας αντίδρασης. Το νέο αυτό στρατιωτικό σώμα θα πλαισιώνεται από εξειδικευμένες ομάδες κρούσης, με την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρησιακής τους δράσης.

Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου βραδινού του μηνύματος, ο Ουκρανός ηγέτης ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία πίσω από αυτή την κίνηση, τονίζοντας ότι η νέα διοίκηση θα αφιερώσει το σύνολο των δυνάμεών της σε έναν και μόνο σκοπό: στο να πλήξει καίρια τις στρατιωτικές υποδομές και την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.