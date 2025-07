Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε «ουσιαστικές» συζητήσεις με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ. «Συζητήσαμε για τις παραδόσεις όπλων και την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνάς μας. Δεδομένης της αύξησης των ρωσικών επιθέσεων, το θέμα αυτό παραμένει μια από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ σχετικά με τη συνάντησή του με τον Κέλογκ στη Ρώμη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η αγορά αμερικανικών όπλων, η από κοινού παραγωγή αμυντικών συστημάτων και η ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

I had a substantive conversation with U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg @generalkellogg. I thanked him for participating in the Ukraine Recovery Conference, where the General leads the U.S. delegation.

We discussed weapons supplies and strengthening air… pic.twitter.com/nIHPaPktrA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2025