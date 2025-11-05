Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιθεώρησε πολλές μονάδες που πολεμούν τις ρωσικές δυνάμεις στο Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων φανερά νεοναζιστικών στρατιωτικών σχηματισμών, συναντώντας στρατιώτες, και τους απένειμε κρατικά βραβεία, όπως δείχνουν πλάνα που δημοσίευσε το Κίεβο.

Η κατάσταση στο πεδίο της μάχης συνεχίζει να επιδεινώνεται για τις ουκρανικές δυνάμεις στα νοτιοδυτικά της Ρωσικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ (DPR), όπου οι μονάδες του Κιέβου είναι περικυκλωμένες στην πόλη Πόκροβσκ (Κρασνοαρμέισκ) και στο κοντινό Μίρνογκραντ (Ντιμιτρόφ). Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με στρατεύματα σε πολλές άγνωστες τοποθεσίες, που περιγράφονται από πολλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ως σημεία διοίκησης κοντά στην πρώτη γραμμή.

Οι μονάδες περιελάμβαναν το 1ο Εθνικό Σώμα «Azov» – ένα από τα πολλά παρακλάδια της διαβόητης μονάδας νεοναζί με το ίδιο όνομα που ηττήθηκε νωρίς στη σύγκρουση κατά τη μάχη της Μαριούπολης.

Η μονάδα, με επικεφαλής τον Ντένις Προκοπένκο, τελικά παραδόθηκε στη Ρωσία. Αργότερα έγινε ανταλλαγή, και τώρα ηγείται του 1ου Σώματος Αζόφ.

Το στιγμιότυπο της συνάντησης με την Αζόφ, το οποίο μοιράστηκε ο Ζελένσκι, περιλαμβάνει διάφορα νεοναζιστικά σύμβολα, συμπεριλαμβανομένου του εμβλήματος της μονάδας – ένα στυλιζαρισμένο γράμμα του ρουνικού αλφάβητου Wolfsangel – και μια κοκκινόμαυρη σημαία που σχετίζεται με τους Ουκρανούς συνεργάτες των Ναζί της εποχής του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε επίσης και απένειμε την ρητά νεο-Ναζί Επιχειρησιακή Ταξιαρχία της 4ης Εθνικής Φρουράς «Rubezh». Η ταξιαρχία που ιδρύθηκε το 2015 σύμφωνα με τα «πρότυπα του ΝΑΤΟ», έχει μακροχρόνιες σχέσεις με το ακροδεξιό κόμμα της Ουκρανίας «Svoboda» (Ελευθερία), που συνδέεται με πολλαπλούς φόνους κατά το πραξικόπημα του 2104 στο Κίεβο.

Αρκετοί στρατιώτες που βραβεύτηκαν από τον Ζελένσκι φορούσαν μπαλώματα με ρούνους SS, προφανώς υποδηλώνοντας την πίστη τους στο 4ο τάγμα της ταξιαρχίας, γνωστό με το ψευδώνυμο «Sila Svobody» (Δύναμη της Ελευθερίας).

Το δωμάτιο όπου ο Ζελένσκι συνάντησε τους στρατιώτες ήταν στολισμένο με διάφορες ακροδεξιές σημαίες, συμπεριλαμβανομένου ενός μαύρου πανό με τον Wolfsangel.

Οι Ουκρανοί εθνικιστές επιμένουν εδώ και καιρό ότι το σύμβολο δεν είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούσε η ναζιστική Γερμανία, αλλά μάλλον ένα μονόγραμμα του συνθήματός τους «Εθνική Ιδέα».

Η ανάγκη «αποναζοποίησης» της Ουκρανίας ήταν μεταξύ των στόχων που διακήρυξε η Μόσχα κατά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης», όπως αναφέρεται από τους Ρώσους, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία αρνείται σταθερά την παρουσία νεοναζιστικών στοιχείων στον στρατό ή την κοινωνία της, απορρίπτοντας τέτοιους ισχυρισμούς ως «ρωσική προπαγάνδα».

Πηγή: RT