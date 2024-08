Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει τις ΗΠΑ προκειμένου να επιτρέψουν στο Κίεβο να εξαπολύσει επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα, μετά τη χθεσινή συνάντηση ουκρανικής αντιπροσωπείας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ουάσινγκτον έχει παραδώσει στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά έχει περιορίσει τη χρήση της εντός της ουκρανικής επικράτειας και σε διασυνοριακές επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε πως εάν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καταφέρουν να αποτρέψουν τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα για να υποχρεώσουν τη Ρωσία να επιδιώξει «τον τερματισμό του πολέμου και μια δίκαιη ειρήνη». Απευθύνοντας έκκληση προς τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, είπε: «Χρειαζόμαστε την έγκριση για τη χρήση μέσων μεγάλου βεληνεκούς, οβίδων και πυραύλων σας». Χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, ανέφερε πως οι εκπρόσωποί του «παρείχαν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες» στους συμμάχους της Ουκρανίας.

These days, a Ukrainian delegation, including the First Deputy Prime Minister, the Minister of Defense, representatives of the General Staff, and the Head of the Office of the President, is working in Washington. There have been meetings at various levels, and one of our top… pic.twitter.com/5PuZMy3eDn

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2024

