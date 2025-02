Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τετάρτη 19/2 ότι ποντάρει στην ενότητα και το θάρρος των συμπατριωτών του, καθώς και στην πραγματιστική προσέγγιση των ΗΠΑ.

«Πατάμε δυνατά στα πόδια μας. Ποντάρω στην ενότητα των Ουκρανών, στο θάρρος μας… στην ενότητα της Ευρώπης και στην πραγματιστική προσέγγιση των ΗΠΑ», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το οποίο δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ανέφερε επίσης ότι θεωρεί σημαντικό να είναι «εποικοδομητική» η επίσκεψη στην Ουκρανία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Κιθ Κέλογκ, με τον οποίο θα συναντηθεί σήμερα Πέμπτη.

Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του ουκρανού ομολόγου του, αποκαλώντας τον «δικτάτορα» και προειδοποιώντας ότι «καλά θα κάνει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει χώρα».

Προχθές Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι «ξεκίνησε τον πόλεμο» στην Ουκρανία, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά χθες ότι ο Τραμπ «ζει σε μια φούσκα ρωσικής παραπληροφόρησης».

