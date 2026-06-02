Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας και ύψιστης προσοχής παραμένει η Ουκρανία με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προειδοποιεί ότι επίκειται ένα νέο, ευρείας κλίμακας κύμα αεροπορικών επιθέσεων από την πλευρά των ρωσικών δυνάμεων.

Για τον λόγο αυτό, απηύθυνε θερμή παράκληση προς τον πληθυσμό να μην αγνοεί τις σειρήνες και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες προστασίας που εκδίδονται κατά τη διάρκεια των αεροπορικών συναγερμών.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, άλλη μια επίθεση ευρείας κλίμακας μπορεί να συμβεί απόψε», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του.

Σημειώνεται πως οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία.

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, στις επιθέσεις με περισσότερους από 70 πυραύλους και 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Ρωσία εκτόξευσε άλλους 100 δρόνους.

«Δυστυχώς, το τρέχον επίπεδο εφοδίων της αντιαεροπορικής άμυνάς μας δεν μας επιτρέπει να αναχαιτίσουμε ένα σημαντικό μέρος των πυραύλων. Όλοι οι εταίροι μαζί και όλοι στην Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραλάβει αντιαεροπορικούς πυραύλους, τα αναγκαία συστήματα, ζωτικές πληροφορίες και άλλες πηγές που θα βοηθήσουν να σωθούν ζωές», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζελένσκι πρόσφατα απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο, στην οποία αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του, ενώ η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε, ο Ζελένσκι ζήτησε « να «βοηθηθεί η Ουκρανία ώστε να αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία – τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα – προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.