Σε αναδιάρθρωση του κυβερνητικού σχήματος προχωρά η Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την αλλαγή φρουράς στην ηγεσία της χώρας.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρότεινε επίσημα τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας ως τον επόμενο πρωθυπουργό, επιδιώκοντας να δώσει νέα ώθηση στη διαχείριση των κρίσιμων εσωτερικών μετώπων.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για το μέλλον του υπουργείου Άμυνας, αφήνοντας ανοιχτά ερωτηματικά για την κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική καμπή των πολεμικών επιχειρήσεων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, Σέργκιι Κορέτσκι, είναι βεβαίως ο καταλληλότερος υποψήφιος για το αξίωμα του πρωθυπουργού, επειδή προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι η προετοιμασία για τον επερχόμενο χειμώνα.

«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς – η προετοιμασία για τον χειμώνα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ως εκ τούτου, μετά από όλες τις διαβουλεύσεις, ο Σέργκιι Κορέτσκι είναι σίγουρα ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του πρωθυπουργού της Ουκρανίας.»

Το κοινοβούλιο ορίζει τον πρωθυπουργό και είναι πιθανό να αποδεχθεί την υποψηφιότητα που πρότεινε ο Ζελένσκι καθώς το κόμμα του έχει την πλειοψηφία.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού συνεπάγεται αυτόματα την παραίτηση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται ευρύτερη ανασχηματισμός.

Η προσοχή έχει στραφεί ιδιαίτερα στην τύχη του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ, σε μια περίοδο που η ισορροπία δυνάμεων στο πεδίο της μάχης έχει γείρει υπέρ της Ουκρανίας, καθώς η χώρα προωθεί μια εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας.

Ο ηλικίας 35 ετών Φιόντοροφ, είναι υποστηρικτής των τεχνολογικών καινοτομιών, δεν προέρχεται από το κατεστημένο του Υπουργείου Άμυνας και ανέλαβε τα καθήκοντά του εκεί πριν από έξι μήνες.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Φιόντοροφ θα διατηρήσει τη θέση του ως υπουργός Άμυνας στο νέο υπουργικό συμβούλιο, ο Ζελένσκι είπε ότι θα συναντηθεί με τον Φιόντοροφ και την ηγεσία του στρατού αργότερα σήμερα, πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος