Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!», γράφει στο σύνολο της ανάρτησης του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Η εφημερίδα Kyiv Post ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα, όπου ο Τραμπ περνά τις διακοπές των Χριστουγέννων, την Κυριακή. Η εφημερίδα επικαλέστηκε μια ανώνυμη πηγή που έχει γνώση της κατάστασης.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που θα υποβάλουν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αν και οι σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει στα περισσότερα σημεία, ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, όπως η αντίθεση της Ουκρανίας σε εδαφικές παραχωρήσεις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ.

Για το θέμα της συμφωνίας στο ειρηνευτικό σχέδιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες 25 Δεκεμβρίου, ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ την προηγούμενη μέρα (24/12) αποκάλυψε λεπτομέρειες του νέου ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που έχει ως στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες της δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε μια βιώσιμη ειρήνη» έγραψε ο Ζελένσκι χθες στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε «μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Αμερικανούς και τους ευχαρίστησε «για την εποικοδομητική προσέγγισή τους, την εντατική δουλειά τους και τα ευγενικά λόγια τους».

«Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες) με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε να αποδειχθούν χρήσιμες», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.