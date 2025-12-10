Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μπαίνει το ουκρανικό ζήτημα, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Κίεβο έχει καταλήξει σε σύγκλιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα βασικά σημεία του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας. Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από επαφές με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και σειρά υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ένα «οικονομικό έγγραφο», το οποίο συνθέτει το πλαίσιο για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Δίπλα του βρέθηκαν η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο, κυβερνητικά στελέχη και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, σε μια εικόνα που, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, αποτυπώνει τη μετάβαση του πολέμου στο πιο «σκληρό τραπέζι» της οικονομίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία στη συνάντηση του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αλλά και του διευθύνοντος συμβούλου της BlackRock, Λάρι Φινκ, γεγονός που ερμηνεύεται από διεθνή μέσα ως ένδειξη της έντονης εμπλοκής της αμερικανικής επιχειρηματικής ελίτ στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας για την Ουκρανία.

«Οι βασικές αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και υπάρχει πλήρης σύμπτωση απόψεων με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχεδίου ανοικοδόμησης. «Η πραγματική ασφάλεια πρέπει να είναι το θεμέλιο της ανοικοδόμησης και της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να οικοδομηθούν», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι προχωρά η επεξεργασία ενός «θεμελιώδους εγγράφου» 20 σημείων, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου. Δύο επιπρόσθετα συνοδευτικά κείμενα αφορούν, αφενός, τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία και, αφετέρου, τις οικονομικές ρυθμίσεις της επόμενης περιόδου. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, πρόκειται για έναν τριπλό πυλώνα «ειρήνης – ασφάλειας – επενδύσεων», πάνω στον οποίο επιδιώκει να χτίσει η Δύση τη μεταπολεμική σταθερότητα.

Την ίδια ημέρα, το διπλωματικό θερμόμετρο ανέβηκε και στην Ευρώπη. Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω εντατικών αμερικανικών ειρηνευτικών πρωτοβουλιών. Όπως μεταδίδουν ευρωπαϊκές πηγές, η συγκυρία χαρακτηρίστηκε «κρίσιμη καμπή» για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Η γαλλική προεδρία επιβεβαίωσε ότι τα μέλη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» –του μπλοκ χωρών που στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία και στο οποίο πρωταγωνιστούν κράτη-μέλη της ΕΕ– αναμένεται να συνεδριάσουν την Πέμπτη, με αντικείμενο τόσο τις στρατιωτικές εγγυήσεις όσο και τον ρόλο της Ευρώπης στο μεγάλο σχέδιο ανοικοδόμησης.

Διεθνή μέσα σημειώνουν πως, ενώ στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι σκληρές μάχες στα ανατολικά, στο πολιτικό προσκήνιο ξεδιπλώνεται ήδη ο «πόλεμος των επενδύσεων», με τις ΗΠΑ, την ΕΕ και μεγάλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα να διεκδικούν ρόλο-κλειδί στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Reuters