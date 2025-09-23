Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι συζήτησε τις προμήθειες όπλων από τις ΗΠΑ, τα οποία, η Ουκρανία είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον, με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

“Τον ενημέρωσα (τον Κέλογκ) για την κατάσταση στο μέτωπο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αντεπίθεσης κοντά στη Ντομπροπίλια και το Ποκρόβσκ. Παράλληλα, συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.