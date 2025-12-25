Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε χριστουγεννιάτικο μήνυμα στον λαό της Ουκρανίας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι «σήμερα μοιραζόμαστε ένα όνειρο και κάνουμε μια ευχή για όλους».

«Μακάρι να πεθάνει (σ.σ. may he perish, αναφέρεται χαρακτηριστικά στους αγγλικούς υπότιτλους του μηνύματός του) εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως, όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν» ανέφερε ο Ζελένσκι στο σχετικό απόσπασμα.

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος έδειξε νέα προθυμία να κάνει παραχωρήσεις σε διάφορα βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων που απειλούσαν να σταματήσουν την αναδυόμενη ειρηνευτική διαδικασία με τη Μόσχα, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη στη Ρωσία.

Σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή και ευρεία συνάντηση με δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι έδωσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με ένα σχέδιο 20 σημείων που περιέγραψε ως «ένα θεμελιώδες έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου, ένα πολιτικό έγγραφο μεταξύ μας, της Αμερικής, της Ευρώπης και των Ρώσων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε επίσης τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφάλειας μεταξύ της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες θα αποτελέσουν κρίσιμο μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένει να λάβει απάντηση από τη Μόσχα την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση της αμερικανικής πλευράς με το Κρεμλίνο.

Η στάση του Ζελένσκι

Το σχέδιο 20-σημείων της συμφωνίας αποτελεί μια συντομευμένη έκδοση του αρχικού 28-σημείων σχεδίου που οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει προηγουμένως με τη ρωσική πλευρά. Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι περιέγραψε αυτό που η ουκρανική πλευρά θεωρεί αποδεκτό συμβιβασμό για την απόσυρση των στρατευμάτων της από τμήματα της περιοχής του Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία δεν ελέγχονται επί του παρόντος από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη «ζώνη οχυρών» των οχυρωμένων ουκρανικών πόλεων, όπως το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, που επί του παρόντος εμποδίζουν οποιαδήποτε πιθανή ρωσική προέλαση προς το εσωτερικό της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει ουσιαστικά ολόκληρο το Ντόνετσκ για να λειτουργήσει ένα σχέδιο ειρήνης.

Αναλύοντας τη θέση της χώρας του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της σε έκταση ισοδύναμη με την έκταση που παραχώρησαν οι ουκρανικές δυνάμεις, δημιουργώντας έτσι μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη γύρω από ορισμένες από τις σημερινές γραμμές του μετώπου.

Σχετικά με το βασικό ζήτημα της ανατολικής Ουκρανίας, ο Ζελένσκι είπε ότι μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» είναι μια πιθανή επιλογή.

Αναλυτικά οι όροι του Κιέβου

Μεταξύ των άλλων κύριων σημείων του σχεδίου που παρουσίασε ο Ζελένσκι, συμπεριλαμβάνονται οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις από το Κίεβο:

Επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και συμφωνία μη επιθετικότητας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Εγγυήσεις ασφάλειας που παρέχονται στην Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα «αντικατοπτρίζουν το Άρθρο 5» – τη θεμελιώδη αρχή της αμοιβαίας αυτοάμυνας του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο θα απαιτούσε στρατιωτική αντίδραση και επαναφορά των κυρώσεων κατά της Μόσχας σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά οι εγγυήσεις θα ακυρώνονταν εάν η Ουκρανία εξαπέλυε επίθεση κατά της Ρωσίας ή άνοιγε πυρ σε ρωσικό έδαφος χωρίς πρόκληση.

Ένα πακέτο ανάπτυξης για τη στήριξη της μεταπολεμικής οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε τεχνολογία, κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου της Ουκρανίας από αμερικανικές εταιρείες. Ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι συνολικές οικονομικές απώλειες που προκάλεσε ο πόλεμος ανέρχονται σε 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια συμβιβαστική πρόταση για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία προτείνει ο σταθμός να λειτουργεί από μια κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, με το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να πηγαίνει στην Ουκρανία και το υπόλοιπο να κατανέμεται από τις ΗΠΑ.

Την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, η εφαρμογή της οποίας θα παρακολουθείται και θα εγγυάται ένα Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πλήρης κατάπαυση του πυρός που θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις όλες οι πλευρές συμφωνήσουν στη συμφωνία.

Τα αγκάθια που παραμένουν

Ο έλεγχος του εδάφους είναι το πιο περίπλοκο σημείο οποιασδήποτε συμφωνίας, μαζί με την πιθανή αλληλουχία των γεγονότων. Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης εκτενώς για ένα πιθανό εθνικό δημοψήφισμα στην Ουκρανία που θα επισημοποιούσε το τέλος του πολέμου.

«Οι άνθρωποι θα μπορούσαν τότε να επιλέξουν: μας ταιριάζει αυτό το τέλος ή όχι;» είπε. «Αυτό θα ήταν το δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα απαιτεί τουλάχιστον 60 ημέρες. Και χρειαζόμαστε μια πραγματική κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, διαφορετικά δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Με άλλα λόγια, το δημοψήφισμα δεν θα ήταν νόμιμο.

Οι άνθρωποι που ζουν σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία, είπε ο Ζελένσκι, δεν μπορούν να αναμένεται ότι θα ψηφίσουν δίκαια.

«Αλλά στο έδαφος που ελέγχουμε, όπου μπορεί να διεξαχθεί ένα νόμιμο και δίκαιο δημοψήφισμα, η διαδικασία ψηφοφορίας και προετοιμασίας – όπως, παρεμπιπτόντως, και με τις πιθανές εκλογές για τις οποίες μιλούν οι εταίροι μας – πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό ασφαλείς συνθήκες», είπε. «Χωρίς ασφάλεια, τίθεται υπό αμφισβήτηση και η νομιμότητα. Εξηγούμε όλα αυτά στους εταίρους μας».

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό πίεση να διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Πούτιν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο δεν είναι νόμιμη και ότι η Ουκρανία πρέπει να διεξαγάγει εκλογές για να λειτουργήσει η ειρηνευτική συμφωνία. Η προεδρική θητεία του Ζελένσκι λήγει το 2024, αλλά δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές υπό το στρατιωτικό νόμο που επιβλήθηκε μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά τα μέτρα πολέμου έχουν επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο.

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ – με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – προχωρούν αργά τις τελευταίες εβδομάδες. Το Σαββατοκύριακο, μια ουκρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ συναντήθηκε ξεχωριστά με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε συνομιλίες που ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε «εποικοδομητικές και παραγωγικές».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη σε τηλεδιάσκεψη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι ο Ντμίτριεφ έδωσε στον Πούτιν «λεπτομερή ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στο Μαϊάμι. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Μόσχα θα διαμορφώσει τα επόμενα βήματά της και θα συνεχίσει τις επαφές στο άμεσο μέλλον μέσω των υφιστάμενων καναλιών».

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες, λέγοντας ότι η Μόσχα θεωρεί «αντεπαγωγικό» να συζητά τις διαπραγματεύσεις στον Τύπο.

Πηγή: ΕΡΤ