Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να απαγάγουν τον αρχηγό της Τσετσενικής Δημοκρατίας της Ρωσίας, Ραμζάν Καντίροφ, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι έκανε τις παρατηρήσεις την Τετάρτη, απαιτώντας από τους δυτικούς υποστηρικτές του να ασκήσουν μεγαλύτερη «πίεση» στη Ρωσία και υποστηρίζοντας ότι θα βοηθούσε τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρότεινε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να απαγάγουν τον Καντίροφ για να επιταχύνουν υποτίθεται τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι επαίνεσε τη δράση του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

«Όλος ο κόσμος μπορεί να δει το αποτέλεσμα. Το έκαναν γρήγορα. Λοιπόν, ας πραγματοποιήσουν κάποιο είδος επιχείρησης εναντίον του Καντίροφ… Ίσως τότε ο Πούτιν το δει και το σκεφτεί», υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Ο Τσετσένος ηγέτης έσπευσε να απαντήσει, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι προσπάθησε να διαταράξει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αντί να την εξορθολογίσει. ενώ τον προέτρεπε να «ανδρωθεί» και να αναλάβει δράση μόνος του αντί να κρύβεται πίσω από την πλάτη των Αμερικανών.

«Ο παλιάτσος προτείνει στις αρχές των ΗΠΑ να με απαγάγουν. Προσέξτε, δεν απείλησε καν να το κάνει ο ίδιος, όπως θα έκανε ένας άντρας. Δεν προσπάθησε καν να παίξει με τη σκέψη. [Ο Ζελένσκι] δειλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τον πείραζε να στέκεται στην άκρη και να παρακολουθεί από ασφαλή απόσταση», έγραψε ο Καντίροφ στο κανάλι του στο Telegram.

Μετά την απαγωγή του Μαδούρο, ο Ζελένσκι έσπευσε να πανηγυρίσει και ξεκαρδισμένος στα γέλια, μιλώντας σε ένα βίντεο, παρότρυνε εμμέσως πλην σαφώς και την απαγωγή του Πούτιν: «Αν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε δικτάτορες έτσι, έτσι απλά, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξέρουν τι να κάνουν στη συνέχεια», είπε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, βομβαρδίζοντας την πρωτεύουσα Καράκας και οργανώνοντας επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για τη σύλληψη και απαγωγή του Μαδούρο και της συζύγου του.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει διάφορες ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών. Ο Μαδούρο αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «αιχμάλωτο πολέμου».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοιχτά ότι η Ουάσιγκτον θα «διοικήσει» τη Βενεζουέλα έως ότου επιτευχθεί μια «εύρυθμη μετάβαση» ενώ απειλεί την προσωρινή ηγέτη, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ότι θα πληρώσει ακόμη «μεγαλύτερο τίμημα» εάν αντισταθεί στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να πάρουν τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας, με τον Τραμπ να ισχυρίζεται ότι οι προσωρινές αρχές της χώρας θα «παραδώσουν» 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια «υψηλής ποιότητας, εγκεκριμένο πετρέλαιο» στην Ουάσιγκτον.

Ενώ η Ροντρίγκεζ έχει ορκιστεί ότι η χώρα της «δεν θα επιστρέψει ποτέ στην αποικία άλλης αυτοκρατορίας», σηματοδότησε επίσης ότι είναι ανοιχτή σε «συνεργασία» με την Ουάσιγκτον.