Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ζήτησε να αποκατασταθεί η λειτουργία του Starlink, του δορυφορικού δικτύου ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ.

«Άνθρωποι θα πεθάνουν, ασφαλώς εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν και εάν το Starlink δεν λειτουργεί. Ελπίζω πράγματι ότι πρόκειται για ένα λάθος, ίσως για ένα μείζον τεχνικό πρόβλημα, δεν ξέρω, αλλά ζητάμε η υπηρεσία να αποκατασταθεί», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρωτούσε ποιο ήταν το μήνυμά του προς τον Ίλον Μασκ.

Δήλωσε επίσης ότι η διακοπή της λειτουργίας του Starlink, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, ήταν «μεγάλο λάθος».