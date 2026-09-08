Σε τροχιά εντατικών διπλωματικών διεργασιών εισέρχεται το Ουκρανικό, καθώς ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Στόχος του Κιέβου είναι η εξασφάλιση ενός επείγοντος χειμερινού πακέτου αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ύστερα από νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται ενδεχόμενη τριμερής συνάντηση Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ εντός του φθινοπώρου, αξιοποιώντας τις «αξιόλογες ιδέες» που εκμόχλευσαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κατά τις πρόσφατες επισκέψεις τους σε Μόσχα και Κίεβο.

«Επείγει ένα χειμερινό πακέτο αεράμυνας»

Αφορμή για την εσπευσμένη πρωτοβουλία του Κιέβου αποτελεί η δραματική εντατικοποίηση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων, καθώς νέα περιστατικά σφοδρών βομβαρδισμών προκάλεσε αναστατώσεις στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη αντιαεροπορικών συστημάτων και πυρομαχικών, την ώρα που η Ρωσία στοχεύει με βαλλιστικούς πυραύλους τις ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα.

«Υπολογίζω να συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα για να εγείρω το θέμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, επιδιώκοντας την άμεση έγκριση ενός εξειδικευμένου εξοπλιστικού πακέτου.

Ειρηνευτικές «ιδέες» Γουίτκοφ – Κούσνερ και σενάριο τριμερούς

Παράλληλα με το στρατιωτικό σκέλος, η διπλωματική σκακιέρα καταγράφει έντονη κινητικότητα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν διαδοχικές επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο, επανεκκινώντας τις διαπραγματευτικές επαφές που παρέμεναν «παγωμένες» για μήνες.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές παρουσίασαν «αξιόλογες ιδέες» για την επίτευξη ειρήνης, ενώ τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής μιας ευρύτερης συνάντησης:

«Θα καταβάλλουμε όλοι μας προσπάθειες για να προετοιμάσουμε και να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Αν όλες οι πλευρές συγκατατεθούν σε αυτήν, θα θέλαμε επίσης αυτή να διεξαχθεί αυτό το φθινόπωρο, ίσως ήδη τον Σεπτέμβριο. Όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο», υπογράμμισε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Οι πιθανοί ουδέτεροι σταθμοί για τις διαπραγματεύσεις

Όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής της ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι εξετάζονται διάφορες ουδέτερες χώρες, όπως η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελβετία.

Στην ατζέντα των πιθανών συνομιλιών, εκτός από την κατάπαυση του πυρός, αναμένεται να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα η προστασία των ενεργειακών υποδομών και η διασφάλιση των θαλάσσιων μεταφορών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.