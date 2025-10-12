Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας πως η Ρωσία επωφελείται από τα «εσωτερικά» προβλήματα κάθε χώρας για να πλήξει την Ουκρανία.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (…). Τον ενημέρωσα για τις ανάγκες μας πρώτης προτεραιότητας: καταρχάς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε πως «η Ρωσία επωφελείται από την τωρινή κατάσταση: το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή και τα εσωτερικά προβλήματα κάθε χώρας προσελκύουν μια μέγιστη προσοχή».

Καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα, «που γίνονται ολοένα και πιο ποταπά», ο ίδιος πρόσθεσε πως συζήτησε «σχετικά με ποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό» με τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ενώπιον μιας εσωτερικής πολιτικής κρίσης.