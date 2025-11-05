Ο υποψήφιος του δημοκρατικού κόμματος Ζοχράν Μαμντάνι, «Δημοκρατικός σοσιαλιστής», μέγας αντίπαλος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη χθες Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα NBC News, CNN και CBS News, που βασίζονται στα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή.

Αναμένεται έτσι να γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Νέα Υόρκη ότι η εκλογή του συγκεκριμένου υποψηφίου δημάρχου ενδέχεται να επηρεάσει τη χρηματοδότηση της πόλης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Θα είναι δύσκολο για μένα να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη αν εκεί κυβερνά ένας κομμουνιστής και τα σπαταλά», έγραψε χαρακτηριστικά,

Ο Μαμντάνι, γιος μεταναστών από τη Νότια Ασία, θεωρείται ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπέρμαχους των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της πολιτικής του ατζέντας, έχει προτείνει ριζοσπαστικά μέτρα, όπως η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία, η καθολική παιδική φροντίδα και το πάγωμα των ενοικίων σε κατοικίες υπό ρύθμιση, χρηματοδοτούμενα μέσω αυξημένης φορολόγησης των πλουσιότερων στρωμάτων.

Από την Ουγκάντα ​​στο Κουίνς

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Ο προοδευτικός millennial, έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο της προεκλογικής του εκστρατείας εξ ολοκλήρου στα Ουρντού και έχει αναμειχθεί με αποσπάσματα ταινιών του Μπόλιγουντ. Σε ένα άλλο, μιλάει ισπανικά.

Σύζυγός του είναι η 27χρονη καλλιτέχνης Ράμα Ντουάτζι, με καταγωγή από τη Συρία.

Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ.

