Η πρόσφατη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες επανέφερε στο προσκήνιο τη διεθνή διαμάχη για το περίφημο διαμάντι Koh-i-Noor, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κειμήλια των Βρετανικών Βασιλικών Κοσμημάτων.

Στις 29 Απριλίου, ο Βρετανός μονάρχης συναντήθηκε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, στο πλαίσιο τελετής μνήμης για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Παρά το επίσημο κλίμα της τετραήμερης επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους στο Μανχάταν, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε από τις δηλώσεις του δημάρχου.

Νωρίτερα, ο Μαμντάνι είχε ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση που συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, θα του ζητούσε την επιστροφή του διαμαντιού στην Ινδία.

Σύμφωνα με το Politico, οι εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας επέλεξαν να τηρήσουν σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο για τις αξιώσεις του Μαμντάνι.

Το Koh-i-Noor δεν είναι απλώς ένα διαμάντι. Αποτελεί σημείο τριβής εδώ και δεκαετίες, παραμένοντας ένα ανοιχτό κεφάλαιο στην εξωτερική πολιτική του Στέμματος. Η εκτιμώμενη του αξία ανέρχεται στ ο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Αν και βρίσκεται στην κατοχή της βρετανικής μοναρχίας για γενιές, η κυριότητά του αμφισβητείται έντονα από την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν και το Αφγανιστάν.

Ήδη από το 2022, η Ινδία αναθέρμανε το αίτημα επιστροφής του, αμέσως μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η ιστορία του «καταραμένου» διαμαντιού του στέμματος

Το Koh-i-Noor αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά διαμάντια στον κόσμο. Το όνομά του στα περσικά σημαίνει «Βουνό του Φωτός». Το πετράδι του είναι 105 καράτια και είναι σήμερα το διασημότερο κομμάτι των βρετανικών βασιλικών κοσμημάτων.

Εντοπίστηκε στην Ινδία κάπου μεταξύ τον 12ο και τον 14ο αιώνα. Στην ακατέργαστη μορφή του, πιστεύεται ότι ζύγιζε 793 καράτια.

Η πρώτη επίσημη έρχεται τον 16ο αιώνα και το βρίσκει στην κατοχή των Μογγόλων. Ακολούθως πέρασε στα χέρια των Περσών και των Αφγανών.

Το 1849, η Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών φέρεται να εξανάγκασε τον 10χρονο Ινδό διάδοχο να παραιτηθεί από την κυριότητά του.

Η Θέση του στο Βρετανικό Στέμμα

Εκτιμάται ότι το 1937, ήταν που τοποθετήθηκε στο στέμμα της μητέρας της Ελισάβετ.

Το διαμάντι κοσμεί τον μπροστινό σταυρό του στέμματος που κατασκευάστηκε για τη βασιλομήτορα Ελισάβετ, πλαισιωμένο από περίπου 2.800 πολύτιμα πετράδια. Σήμερα φυλάσσεται στον Πύργο του Λονδίνου και η αξία του θεωρείται ανεκτίμητη.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το διαμάντι φέρνει κακοτυχία στους άνδρες που το φορούν, λόγω της αιματηρής ιστορίας που το ακολουθεί. Παρόλο που αποτελεί μέρος των Βρετανικών Κοσμημάτων του Στέμματος εδώ και δεκαετίες, παραμένει στο επίκεντρο διεθνών διεκδικήσεων.