Σε «σημείο καμπής» βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διχάσει περαιτέρω τη χώρα αντί να εργαστεί για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά.

«Δεν υπάρχουν “αν”, “και” ή “αλλά” σε αυτό: Η κεντρική αρχή του δημοκρατικού μας συστήματος είναι ότι πρέπει να μπορούμε να διαφωνούμε και να κάνουμε μερικές φορές πραγματικά αμφιλεγόμενες συζητήσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη βία», δήλωσε ο Ομπάμα την Τρίτη το βράδυ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ήρι της Πενσυλβάνια, που διοργάνωσε η Εκπαιδευτική Εταιρεία Τζέφερσον.

Ο Ομπάμα έχει διατηρήσει κάπως χαμηλό προφίλ μετά την προεδρία του. Απαντώντας σε ερωτήσεις συντονιστή την Τρίτη, αναφέρθηκε στη ρητορική του Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ, καθώς και σε άλλες διοικητικές ενέργειες.

Ο Δημοκρατικός μίλησε για τη δική του ηγεσία μετά τη δολοφονία εννέα μαύρων ενοριτών το 2015 σε μια εκκλησία στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, καθώς και για τις ενέργειες του Ρεπουμπλικάνου τότε προέδρου Τζορτζ Μπους μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Είπε ότι θεωρεί πως ο ρόλος ενός προέδρου σε μια κρίση είναι «να μας υπενθυμίζει συνεχώς τους δεσμούς που μας ενώνουν».

Το ευρύτερο πρόβλημα

Το συναίσθημα που επικρατεί μεταξύ του Τραμπ και των βοηθών του μετά τη δολοφονία του Κερκ, να αποκαλούν τους πολιτικούς αντιπάλους «παράσιτα, εχθρούς… μιλάει για ένα ευρύτερο πρόβλημα», είπε ο Ομπάμα.

«Αρχιτέκτονας του πολιτικού διχασμού ο Ομπάμα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Κερκ, μια κυρίαρχη προσωπικότητα στη συντηρητική πολιτική, έγινε έμπιστος του Τραμπ αφότου ίδρυσε την Turning Point USA με έδρα την Αριζόνα, έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τις απειλές του να καταστείλει αυτό που περιγράφει ως «ριζοσπαστική αριστερά» μετά τη δολοφονία του Κερκ, προκαλώντας φόβους ότι η Ρεπουμπλικανική κυβέρνησή του προσπαθεί να αξιοποιήσει την οργή για τη δολοφονία για να καταστείλει την πολιτική αντιπολίτευση.

Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ απάντησε την Τετάρτη στα σχόλια του Ομπάμα κατηγορώντας τον για την εχθρότητα στη χώρα, αποκαλώντας τον «αρχιτέκτονα του σύγχρονου πολιτικού διχασμού στην Αμερική».

«Ο Ομπάμα χρησιμοποίησε κάθε ευκαιρία για να σπείρει διχασμό και να φέρει τους Αμερικανούς τον έναν εναντίον του άλλου, και μετά την προεδρία του, περισσότεροι Αμερικανοί ένιωσαν ότι ο Ομπάμα χώρισε τη χώρα παρά ότι την ένωσε», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.

«Επικίνδυνη στιγμή»

Ο Ομπάμα την Τρίτη αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον από τον Τραμπ και στους ελέγχους ταυτοτήτων από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες. Προέτρεψε τους πολίτες και τους αιρετούς αξιωματούχους να παρακολουθούν στενά τις αποφάσεις που παραβιάζουν τους κανόνες.

«Αυτό που βλέπετε, νομίζω, είναι η αίσθηση ότι μέσω της εκτελεστικής εξουσίας, πολλά από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και τους κανόνες που νόμιζα ότι έπρεπε να τηρώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που ο Τζορτζ Μπους νόμιζε ότι έπρεπε να τηρώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ξαφνικά αυτά δεν ισχύουν πλέον», είπε ο Ομπάμα. «Και αυτό καθιστά αυτή τη στιγμή επικίνδυνη».

«Τραγωδία αυτό που συνέβη με τον Κερκ»

Λίγο μετά τον θάνατο του Κερκ, ο Ομπάμα έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ότι αυτός και η σύζυγός του, Μισέλ, προσεύχονταν για την οικογένεια του Κερκ, προσθέτοντας: «Αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».

Ο Ομπάμα δήλωσε ότι διαφωνεί με πολλές από τις θέσεις του Κερκ, σημειώνοντας ότι η θέση του «δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτό που συνέβη ήταν μια τραγωδία και ότι θρηνώ για αυτόν και την οικογένειά του».

Αποκαλώντας την πολιτική βία «ανάθεμα σε ό,τι σημαίνει να είσαι μια δημοκρατική χώρα», ο Ομπάμα αναφέρθηκε επίσης στους θανάτους από πυροβολισμούς της βουλευτή της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και του συζύγου της, μέσα στο σπίτι τους, τον Ιούνιο.

Ο Ομπάμα επικρότησε επίσης τις εκκλήσεις του κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, για ευγένεια στην ηγεσία της δημόσιας αντίδρασης στη δολοφονία του Κερκ. Ο Ομπάμα είπε ότι ενώ αυτός και ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης «διαφωνούν σε πολλά πράγματα», τα μηνύματα του Κοξ σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης στον θάνατο του Κερκ δείχνουν «ότι είναι δυνατόν να διαφωνούμε, τηρώντας παράλληλα έναν βασικό κώδικα για το πώς πρέπει να συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο».