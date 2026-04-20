Με μια ζεστή και πολύ γλυκιά διάθεση ξεκίνησε το Σάββατο (18/04), η πρώτη συνάντηση του Μπαράκ Ομπάμα με τον Ζοράν Μαμντάνι, σε έναν Παιδικό Σταθμό στο Μπρονξ, της Νέας Υόρκης.

Οι δυο τους πέρασαν χρόνο με τα παιδιά του κέντρου προσχολικής αγωγής, τραγουδώντας μαζί το αγαπημένο «The Wheels on the Bus» και διαβάζοντάς τους το παιδικό βιβλίο «Μόνοι και Μαζί». Πριν μπουν στην τάξη, είχαν και μία σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Obama and Mamdani read a book to the class about the importance of community.

Then the kids wanted to sing a song from K Pop Demon Hunters that Mamdani didn’t know and Obama thanked them for making Mamdani feel old. pic.twitter.com/2RAc3j75BK — Emma G. Fitzsimmons (@emmagf) April 18, 2026

Σε μια στιγμή γεμάτη χιούμορ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αστειεύτηκε λέγοντας: «Κάνατε τον Δήμαρχο να νιώσει πολύ μεγάλος…», προκαλώντας τα γέλια των παιδιών.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, τόνισε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Ανάμεσα στο τραγούδι «Wheels on the bus», συζητήσαμε το όραμα της κυβέρνησής μας για αυτήν την πόλη – μια πόλη όπου τα πιο χαριτωμένα παιδιά της Νέας Υόρκης έχουν το πιο δυνατό ξεκίνημα».

Ο Μαμντάνι δηλώνει ότι θα δώσει ιδιαίτερη βάση στο πρόγραμμα παιδικής φροντίδας

Ο Μαμντάνι, που αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, κατέβηκε στις εκλογές με βασική δέσμευση τη δημιουργία του πρώτου καθολικού προγράμματος παιδικής φροντίδας, στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η δημοτική Αρχή του εξασφάλισε κρατική χρηματοδότηση, με στόχο τόσο την επέκταση του ήδη υπάρχοντος καθολικού προγράμματος Προσχολικής Αγωγής σε όλη την πόλη, όσο και τη διεύρυνση της παιδικής φροντίδας για έναν περιορισμένο αριθμό παιδιών ηλικίας 2 ετών από το προσεχές φθινόπωρο.

Zohran Mamdani and Barack Obama shared a light moment with children during a singalong, joking after the kids mentioned a newer song that made the mayor say he felt “very old.”#NYI pic.twitter.com/WE3CuZDxAc — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) April 19, 2026

Παράλληλα, πριν από μια κοινή τους εμφάνιση σε τάξη για ανάγνωση παιδικών βιβλίων, ο Μαμντάνι και ο Ομπάμα είχαν μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση.

Σύμφωνα με το CNN, οι δύο πλευρές επιδίωκαν εδώ και καιρό να κανονίσουν μια συνάντηση, ήδη από την εκλογή του Μαμντάνι τον περασμένο Νοέμβριο. Η ευκαιρία προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Ομπάμα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για το Σαββατοκύριακο.

Λίγο πριν από τις εκλογές, οι δύο άνδρες είχαν συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως ανέφεραν πηγές με γνώση της συζήτησης, ο Ομπάμα επισήμανε στον Μαμντάνι, ότι πολλοί θα παρακολουθούν στενά την πορεία του, για να διαπιστώσουν πόσο αποτελεσματικά μπορεί ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής να διοικήσει τη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δεν θα λείψουν και οι επικριτές που θα είναι έτοιμοι να αντιδράσουν σε περίπτωση αποτυχίας.