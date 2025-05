Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα δώσει μάχη «με την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει» εναντίον του καρκίνου του προστάτη εξαιρετικά επιθετικής μορφής που διαγνώστηκε πως έχει, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ο Μπαράκ Ομπάμα, μερικές ώρες μετά τη μετάδοση της είδησης για τη διάγνωση του άλλοτε αντιπροέδρου του.

«Κανένας δεν έκανε περισσότερα από τον Τζο για να βρεθούν επαναστατικές θεραπείες του καρκίνου σε όλες τις μορφές του κι είμαι βέβαιος ότι θα πολεμήσει αυτή την πρόκληση με την αποφασιστικότητα και τη χάρη που τον χαρακτηρίζει. Προσευχόμαστε για ταχεία και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε μέσω X ο Ομπάμα, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) του οποίου ο Μπάιντεν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος.

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery.

