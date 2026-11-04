Ένα «σαφές μήνυμα» υπέρ της ενότητας και των ουσιαστικών λύσεων έστειλαν οι Αμερικανοί πολίτες μέσα από την κάλπη, όπως υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο κ. Ομπάμα χαιρέτισε τις επιδόσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, κρούοντας ταυτόχρονα το καμπανάκι της άμεσης δράσης για την επόμενη διετία.

«Απόψε, ο αμερικανικός λαός έστειλε ένα σαφές μήνυμα, θέλει μια πολιτική που ενώνει τους ανθρώπους αντί να τους διχάζει, καθώς και ηγέτες που προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είχε έντονη παρουσία στην προεκλογική εκστρατεία των τελευταίων εβδομάδων, ενισχύοντας με ομιλίες του υποψηφίους του κόμματος σε όλη τη χώρα.

«Αγώνας ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν χαμένες»

Αναλύοντας τους παράγοντες της εκλογικής επιτυχίας, ο Μπαράκ Ομπάμα απέδωσε τα εύσημα στο προφίλ και τη μαχητικότητα των υποψηφίων, σημειώνοντας πως έδωσαν τη μάχη παντού, ανατρέποντας τα προγνωστικά σε παραδοσιακά δύσκολες περιφέρειες:

«Αυτά τα αποτελέσματα κατέστησαν δυνατά μόνο χάρη σε εξαιρετικούς υποψηφίους που έθεσαν υποψηφιότητα σε κάθε περιοχή της χώρας — ακόμη και σε περιοχές που κάποτε θεωρούνταν χαμένες υποθέσεις», ανέφερε, προσθέτοντας: «Προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και εκπροσωπούσαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών απόψεων, αλλά τους συνέδεαν κοινές αξίες, η πίστη στη δημόσια προσφορά και η δέσμευση να θέτουν σε προτεραιότητα τους πολίτες των περιφερειών και των πολιτειών τους».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους εκλογικούς αξιωματούχους και το δίκτυο των εθελοντών που στήριξαν την εκλογική διαδικασία.

Το στοίχημα της επόμενης διετίας

Στρέφοντας το βλέμμα στην επόμενη ημέρα του πολιτικού σκηνικού, ο κ. Ομπάμα υπογράμμισε ότι η εκλογική επιτυχία συνοδεύεται από σοβαρές ευθύνες διακυβέρνησης και νομοθετικού ελέγχου, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος παραμένει υπό τον έλεγχο των αντιπάλων τους:

«Παρότι αυτή η κυβέρνηση έχει ακόμη δύο χρόνια στην εξουσία, δική μας δουλειά είναι τώρα να σηκώσουμε τα μανίκια, να προχωρήσουμε σε αλλαγές όπου έχουμε τη δυνατότητα, να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιά και να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον», κατέληξε.