Πολυεπίπεδη αμυντική ασπίδα γύρω από την Κύπρο στήνει η Ελλάδα, ενεργοποιώντας το κοινό αμυντικό δόγμα και στέλνοντας τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» μαζί με ζεύγος μαχητικών F-16, για να αποτρέψουν τυχόν ιρανικές επιθέσεις στη Μεγαλόνησο.

Ο ρόλος της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων» (F601), ως η πρώτη FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πλέον σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου και τη μοναδική με ανάπτυξη αεράμυνας περιοχής (area air defense) μεγάλης ακτίνας. Οι δυνατότητές της στην αεράμυνα της Κύπρου συνοψίζονται στα εξής:

Προηγμένος Εντοπισμός και Παρακολούθηση: Είναι εξοπλισμένη με το πλήρως ψηφιακό ραντάρ SEAFIRE τεχνολογίας AESA, το οποίο διαθέτει εμβέλεια εντοπισμού που υπερβαίνει τα 300 χιλιόμετρα . Το ραντάρ αυτό μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα χιλιάδες στόχους στον αέρα, να διαχειρίζεται μεγάλο πλήθος ιχνών και να υποστηρίζει εμπλοκές σε πολλούς άξονες, προσφέροντας συνεχή εικόνα 360 μοιρών.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης έντασης με το Ιράν, η παρουσία της «Κίμων» στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται η «καρδιά και ο εγκέφαλος» της ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας που αναπτύσσεται για τη θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ποιος είναι ο ρόλος του ραντάρ Sea Fire στην ανίχνευση drones;

Το ραντάρ SEAFIRE της Thales, με το οποίο είναι εξοπλισμένη η φρεγάτα «Κίμων», αποτελεί το κορυφαίο στοιχείο της αντιαεροπορικής της ισχύος και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανίχνευση drones μέσω των εξής δυνατοτήτων:

Προηγμένη Τεχνολογία Εντοπισμού: Πρόκειται για ένα πλήρως ψηφιακό ραντάρ τεχνολογίας AESA με τέσσερα σταθερά πάνελ που εξασφαλίζουν μόνιμη κάλυψη 360 μοιρών . Χρησιμοποιεί πομποδέκτες Νιτριδίου του Γαλλίου ( GaN ), οι οποίοι του προσφέρουν εμβέλεια εντοπισμού που υπερβαίνει τα 300 χιλιόμετρα .

Συνολικά, το SEAFIRE μετατρέπει τη φρεγάτα «Κίμων» σε έναν ψηφιακό θόλο προστασίας, ικανό να θωρακίσει κρίσιμες υποδομές απέναντι σε επιθέσεις drones, προσφέροντας πλήρη επίγνωση της τακτικής κατάστασης σε μεγάλες αποστάσεις.

Τι κάνει το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» της φρεγάτας «Ψαρά»

Το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» (HAI Centaur) είναι ένα εγχώριας ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, δημιουργημένο από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), με εξειδικευμένο ρόλο την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Ο ρόλος και οι δυνατότητές του συνοψίζονται στα εξής:

Επιχειρησιακή Εξουδετέρωση «Soft-Kill»: Το σύστημα λειτουργεί ως μέσο παρεμβολών τύπου soft-kill. Εντοπίζει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones και παρεμβάλλει στη λειτουργία τους, οδηγώντας στην εξουδετέρωσή τους χωρίς τη χρήση πυρών .

Στην τρέχουσα κρίση στην Κύπρο, η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN), που φέρει τον «Κένταυρο» λειτουργεί συμπληρωματικά με τη φρεγάτα «Κίμων», δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο πλέγμα άμυνας που συνδυάζει την αντιαεροπορική προστασία περιοχής με την εξειδικευμένη αντι-drone τεχνολογία

Πώς ενισχύουν τα F-16 την αεράμυνα πάνω από την Κύπρο

Τα μαχητικά F-16 ενισχύουν την αεράμυνα της Κύπρου, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο εναέριας κάλυψης.

Δείτε βίντεο από την άφιξή τους χθες στην Κύπρο:

Η συνεισφορά τους στη θωράκιση του κυπριακού εναέριου χώρου συνοψίζεται στα εξής:

Συμπληρωματικό Πλέγμα Προστασίας: Τα F-16 λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ναυτικές μονάδες (όπως η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά»), συγκροτώντας ένα πολυεπίπεδο πλέγμα άμυνας και προσδίδοντας μετρήσιμο επιχειρησιακό βάθος στην περιοχή.

Ποιες υποδομές θωρακίζονται

Η φρεγάτα «Κίμων» (FDI HN) παρέχει μια ισχυρή αντιαεροπορική ομπρέλα που στοχεύει στην προστασία των ακόλουθων υποδομών στην Κύπρο:

Κρίσιμες Κυπριακές Υποδομές: Η φρεγάτα μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία σε ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως πολιτικά κτήρια και υποδομές, ενάντια σε επιθέσεις από πυραύλους ή drones .

Η παρουσία της φρεγάτας στην περιοχή λειτουργεί ως ψηφιακός θόλος, ενισχύοντας την επιτήρηση και την αποτρεπτική ισχύ για την προστασία του κυπριακού εδάφους από παράνομες ενέργειες.