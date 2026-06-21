Σε τροχιά εξόδου από την πρωθυπουργία της Βρετανίας φέρεται να βρίσκεται ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Observer το Σάββατο, 20 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του και το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του εντός της Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Παρ’ όλα αυτά, πηγές από το περιβάλλον της κυβέρνησης επιμένουν ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στα καθήκοντά του.

Η εσωκομματική πίεση προς το πρόσωπό του, η οποία συσσωρευόταν εδώ και μήνες, κορυφώθηκε την Παρασκευή (19/6). Αφορμή στάθηκε η εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου, Άντι Μπέρναμ, σε κοινοβουλευτική έδρα, γεγονός που του δίνει πλέον το δικαίωμα να εκκινήσει και επίσημα τη διαδικασία για τη διεκδίκηση της αρχηγίας των Εργατικών και, κατ’ επέκταση, του πρωθυπουργικού θώκου.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι ο Στάρμερ πήρε την απόφαση πως η παραμονή του στην εξουσία δεν είναι πλέον εφικτή, έπειτα από σειρά επαφών που είχε με υπουργούς, στενούς συμβούλους, χρηματοδότες του κόμματος, αλλά και ηγετικά στελέχη συνδικάτων.

Αυτές τις ώρες, ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στην επίσημη εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς, όπου συζητά τα επόμενα βήματα με τη σύζυγό του πριν την οριστική του απόφαση, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Κορυφαία στελέχη του Εργατικού Κόμματος εκτιμούν ότι μια καθαρή τοποθέτηση για το μέλλον του θα γίνει γνωστή αύριο, Δευτέρα.

Στον αντίποδα, κυβερνητική πηγή υπογράμμισε ότι ο Στάρμερ συνεχίζει να επικεντρώνεται στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, παραπέμποντας σε παλαιότερες σχετικές τοποθετήσεις του.

Ο ίδιος ο Βρετανός ηγέτης είχε ξεκαθαρίσει την Παρασκευή πως προτίθεται να είναι κανονικά υποψήφιος σε οποιαδήποτε εσωκομματική εκλογική διαδικασία για την ηγεσία, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στα στελέχη των Εργατικών να αποφύγουν τις εσωτερικές συγκρούσεις.