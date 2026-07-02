Δεκαέξι παιδιά, τα οποία «έμοιαζαν με αγρίμια», διασώθηκαν από ένα μικρό, μισογκρεμισμένο σπίτι στο Οχάιο των ΗΠΑ, ενώ τέσσερις ενήλικες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Η τραγική ανακάλυψη έγινε από το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Βίντον το πρωί της περασμένης Τρίτης, κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας.

Οι αστυνομικοί αντίκρισαν μια φρικιαστική κατάσταση μέσα στο σπίτι. «Συνθήκες που δεν μπορείς καν να φανταστείς ότι θα ζούσαν άνθρωποι, πόσο μάλλον παιδιά, τα μικρά δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν. Ήταν τρομερό. Έμοιαζαν σχεδόν με αγρίμια», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον.

Οι δύο γονείς και οι δύο παππούδες κατηγορούνται ο καθένας για 17 αδικήματα που αφορούν τη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο, κατηγορία που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Οι ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν ως οι Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ, Γκάρι Σάιντερς Σένιορ, Κριστίνα Σάιντερς και Ελίζαμπεθ Σάιντερς. Το σπίτι βρίσκεται στη μικρή κωμόπολη Χάμντεν, η οποία έχει πληθυσμό μικρότερο των 1.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν επειδή οι γονείς και οι παππούδες ήταν υπεύθυνοι για την πρόκληση «σοβαρής σωματικής βλάβης» σε βάρος των 16 παιδιών.

Εγκλωβισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο με κόπρανα και σκουπίδια

Ο σερίφης της κομητείας, Ράιαν Κέιν, περιέγραψε σε συνέντευξη Τύπου ότι το σπίτι ήταν γεμάτο με κόπρανα και σκουπίδια, ενώ υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο όπου οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα παιδιά κρατούνταν εγκλωβισμένα για σχεδόν τέσσερα χρόνια. «Τα περισσότερα από τα ζωντανά μας εκτρέφονται σε καλύτερες συνθήκες από ό,τι αυτά τα παιδιά», συμπλήρωσε ο Κέιν.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών, αγόρια και κορίτσια. Αρκετά από αυτά βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση όταν εντοπίστηκαν, ενώ δύο χρειάστηκε να διακομιστούν με ελικόπτερο σε εξειδικευμένα κέντρα υγείας λόγω των τραυμάτων τους. Όταν ρωτήθηκε για τη συναισθηματική τους κατάσταση, ο Γουίλσον τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα των Αρχών κατά την άφιξή τους ήταν η άμεση μεταφορά των παιδιών στο νοσοκομείο, λόγω της σοβαρότητας της υγείας τους.

Οι αστυνομικές Αρχές δεν επιβεβαίωσαν τον ακριβή βαθμό συγγένειας μεταξύ όλων των παιδιών, ξεκαθάρισαν όμως ότι δεν πρόκειται για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων (human trafficking). Πρόσθεσαν επίσης ότι οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν ντόπιοι και φαινόταν ότι μετακινούνταν συνεχώς.

«Τα παιδιά μας αξίζουν καλύτερη συμπεριφορά από τους γονείς και τους κηδεμόνες τους. Κανένα παιδί δεν πρέπει να υπομένει τέτοιες συνθήκες», δήλωσε ο εισαγγελέας Άρτσερ. «Το γραφείο μου θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά θα λάβουν την αγάπη και τη φροντίδα που τους αξίζει και θα διώξει αυτούς τους ανθρώπους με την αυστηρότητα του νόμου».

Η Τέρι Σάιντερς, συγγενής της οικογένειας, δήλωσε στο NBC News ότι είχε να ακούσει νέα τους τουλάχιστον οκτώ χρόνια. «Γνώριζα ότι ο μικρός Γκάρι είχε παιδιά, ναι. Δεν θυμάμαι όμως να έχω γνωρίσει κανένα από αυτά», είπε. «Ήξερα από συζητήσεις στην οικογένεια πριν από χρόνια ότι είχαν πολλά παιδιά, αλλά με τίποτα δεν φανταζόμουν ότι είχαν τόσα πολλά».

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης και παραμένουν υπό κράτηση, με την εγγύηση για την αποφυλάκισή τους να έχει οριστεί στις 300.000 δολάρια. Οι ερευνητές ανέφεραν σε νεότερη ενημέρωση ότι η οικογένεια Σάιντερς εκτιμάται πως έχει ζήσει σε πολλές διαφορετικές κομητείες του Οχάιο από το 2008, αποφεύγοντας συστηματικά να δηλώνεται σε ιατρικά μητρώα ή κρατικές υπηρεσίες.

Πηγή: Daily Mail