Δύο οδηγοί λεωφορείων έχασαν τη ζωή τους και εννέα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Κολόμπους του Οχάιο, στις ΗΠΑ, το πρωί της Δευτέρας (23/11).

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο λεωφορεία της Κεντρικής Αρχής Μεταφορών του Οχάιο (COTA) συγκρούστηκαν μετωπικά στη βόρεια πλευρά της πόλης, περίπου στις 8 το πρωί, κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής. Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ένα τρίτο όχημα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας δείχνουν ότι ένα από τα λεωφορεία πέρασε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τη διπλή κίτρινη διαχωριστική γραμμή και συγκρούστηκε μετωπικά με το δεύτερο λεωφορείο.

«Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ένα από τα λεωφορεία, για άγνωστους λόγους, διέσχισε μια διπλή κίτρινη γραμμή και χτύπησε μετωπικά το άλλο λεωφορείο», δήλωσε ο λοχίας της αστυνομίας του Κολόμπους, Τζόζεφ Άλμπερτ.

Το τρίτο όχημα συγκρούστηκε με το πίσω ή το πλευρικό μέρος ενός από τα λεωφορεία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να δέχθηκε πρόσκρουση από πίσω.

🚨 BREAKING: Both COTA bus drivers are dead after a head-on crash in Columbus this morning. A Columbus fire lieutenant said, “We had to cut the buses out so we can get people out into the hospital.” Officials say 9 others were hurt and are stable, including 4 people in an SUV. Investigators are reviewing Ring doorbell and bus cameras. — Patriot (@_Patriot1776Q_) November 23, 2026

Νεκροί οι δύο οδηγοί των λεωφορείων

Η COTA ταυτοποίησε τους δύο νεκρούς οδηγούς, τον 53χρονο Ρίτσαρντ Τέρι και τον 60χρονο Πολ Κόουπλαντ. Ο πρώτος είχε προσληφθεί στην υπηρεσία το 2012 και ο δεύτερος το 2008.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους οδηγούς έχασε τη ζωή του στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Εννέα ακόμη άνθρωποι, επιβάτες των λεωφορείων ή του τρίτου οχήματος, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Όλοι βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί πεζών.

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Ρίτσαρντ και του Πολ, δύο πολύτιμων μελών της οικογένειάς μας COTA που αφιέρωσαν την καριέρα τους στην υπηρεσία της κοινότητάς μας», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της υπηρεσίας, Μόνικα Τέλεζ-Φάουλερ, και ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στις Μεταφορές Τοπικής 208, Τάισον Μπράουν.

Η COTA ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εργαζομένους που επηρεάστηκαν από την τραγωδία.