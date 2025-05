Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένα άτομο αγνοείται όταν τρένο έπεσε πάνω σε πεζούς την Κυριακή το απόγευμα στο βόρειο Οχάιο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7 μ.μ. στην πόλη Φρίμοντ, κοντά στη λίμνη Έρι, μεταξύ του Τολέδο και του Κλίβελαντ, όπως ανέφερε το WTOL-TV.

Ο δήμαρχος του Φρίμοντ, Ντάνι Σάντσεζ, επιβεβαίωσε δύο θύματα.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούσαν έρευνες στον ποταμό Σάντασκυ κοντά στη γέφυρα Μάιλς Νιούτον για τουλάχιστον ένα άτομο που αγνοείται, ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός. Οι Αρχές έκλεισαν τη γέφυρα.

