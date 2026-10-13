Σοκαριστικό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο, όταν υποστηρικτής του Αμερικανού Προέδρου επιτέθηκε βίαια και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο μια διαδηλώτρια.

Η γυναίκα, που φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «Δώστε στη δημοσιότητα τα αρχεία Έπσταϊν», απομακρύνθηκε από την αστυνομία, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σκηνή τη χλεύαζε κάνοντας ειρωνικά σχόλια για το βάρος της, θεωρώντας λανθασμένα πως επρόκειτο για άνδρα.

Η βίαιη επίθεση

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας:

Ένας θερμός υποστηρικτής του Αμερικανού Προέδρου έσπρωξε τη γυναίκα και στη συνέχεια την χτύπησε με δύναμη με γροθιά στο πρόσωπο .

Αμέσως μετά, ο άνδρας την άρπαξε από τα μαλλιά και επιχείρησε να χτυπήσει το πρόσωπό της στο έδαφος.

Το συγκεντρωμένο πλήθος γύρω από το επεισόδιο δεν αντέδρασε για να προστατεύσει τη γυναίκα, αλλά άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το σύνθημα «USA!».

Τελικά, στην αρένα επενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες σταμάτησαν τη συμπλοκή και απομάκρυναν τη χτυπημένη γυναίκα από τον χώρο. Αντίθετα, ο άνδρας που πραγματοποίησε τη βίαιη επίθεση παρέμεινε κανονικά στην αίθουσα, πανηγυρίζοντας μαζί με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Το βίντεο από την επίθεση οπαδού του Τραμπ στη διαδηλώτρια:

Ο χλευασμός του Τραμπ για το βάρος της γυναίκας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιλαμβανόμενος την αναστάτωση στις κερκίδες, διέκοψε προσωρινά την ομιλία του. Χωρίς προφανώς να έχει συνειδητοποιήσει ότι το άτομο που απομακρυνόταν ήταν γυναίκα, εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της:

«Είναι πληρωμένος διαδηλωτής. Είναι όλοι πληρωμένοι. Τους πληρώνουν οι αριστεροί για να καταστρέψουν τη χώρα μας. Είναι καθάρματα. Αλλά αυτός επιστρέφει σπίτι στη μαμά του. Κοιτάξτε τον. Τραγικό», ανέφερε αρχικά ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε ειρωνικά σχόλια για τη σωματική διάπλαση της διαδηλώτριας:

«Δεν αγαπάμε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου; Α, αυτός πρέπει να κάνει δίαιτα! Είναι χοντρός. Ουάου. Πρέπει να αρχίσει επειγόντως δίαιτα. Όλοι μας πρέπει. Όχι, είναι πληρωμένοι διαδηλωτές. Αυτός είναι ένας πολύ χαμηλού επιπέδου διαδηλωτής», συμπλήρωσε.

Στο επίκεντρο η καθυστέρηση για τα «αρχεία Έπσταϊν»

Το βίαιο περιστατικό στο Οχάιο έρχεται να προστεθεί στη γενικευμένη πολιτική αντιπαράθεση που μαίνεται στις ΗΠΑ σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης Έπσταϊν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται σφοδρή κριτική και πιέσεις από οργανώσεις, πολίτες αλλά και πολιτικούς αντιπάλους για την καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των υπολειπόμενων ομοσπονδιακών εγγράφων που σχετίζονται με το κύκλωμα του εκλιπόντος επιχειρηματία.

Η απαίτηση για διαφάνεια έχει μετατραπεί σε κεντρικό σύνθημα διαμαρτυρίας στις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού Προέδρου, προκαλώντας συχνά την έντονη αντίδραση των υποστηρικτών του.