Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα , έχει οδηγήσει τους ευρωπαίους ηγέτες σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις, με σκοπό ένα κοινό σχέδιο για την μόνιμη ειρήνευση στην Ουκρανία.

Αργά τη νύχτα του Σαββάτου Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία και Κομισιόν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία χαιρετίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και διαμηνύουν: «Παραμένουμε σταθερά υπέρ της αρχής ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».

Ως προς τις κινήσεις Τραμπ, αναφέρουν ότι μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει την ενεργό διπλωματία, τη στήριξη της Ουκρανίας και την πίεση στη Ρωσία θα μπορούσε να αποφέρει αποτελέσματα.

Οι φόβοι των Ευρωπαίων

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, οι Ευρωπαίοι (Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς) απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόταση Πούτιν να αναγνωρίσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία ως ρωσική επικράτεια με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις. Θεωρούν ότι προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις περί ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων είναι η κατάπαυση του πυρός.

Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι απαιτούν να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής για μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει σε διεθνή και γερμανικά μέσα, εδαφικές αλλαγές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο σε αμοιβαία βάση: αν το Κίεβο αποσύρει στρατεύματα από μια περιοχή, το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η Μόσχα σε άλλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο ανώτατους ευρωπαίους αξιωματούχους, oι Ευρωπαίοι κατέστησαν σαφές ότι δεν θα δεχθούν μια «δεύτερη Γιάλτα», όπως όταν Αμερικανοί και Ρώσοι «χώρισαν» την Ευρώπη προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Διάσκεψη της Γιάλτας συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται επίσης ότι Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Αλάσκα σε μια συμφωνία αφήνοντας εκτός την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.

Τι ζήτησε ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (10.8) ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations. Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

Κινητικότητα Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς, Ζελένσκι

Το Βερολίνο προς το παρόν επισήμως κρατά χαμηλούς τόνους για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στο Χ τόνισε ότι «το μέλλον των Ουκρανών δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς την Ουκρανία», καθώς και ότι «και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας λύσης γιατί διακυβεύεται και η δική τους ασφάλεια». Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς μίλησαν το Σάββατο τηλεφωνικά για τις εξελίξεις μεταξύ τους και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι απηύθυνε από το Κίεβο για άλλη μια φορά έκκληση προς πάσα κατεύθυνση για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας, τάχθηκε υπέρ μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία και προειδοποίησε Ευρωπαίους και Τραμπ ότι ο Πούτιν τους «εξαπατά».

Όπως μεταδίδει τέλος το αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Λευκός Οίκος φέρεται να κάλεσε στην Αλάσκα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με πηγή από τον Λευκό Οίκο ένα τέτοιο σενάριο «είναι απολύτως πιθανό». Όπως αναφέρει άλλη πηγή στο ίδιο μέσο, αν τελικά ο Ζελένσκι μεταβεί στην Αλάσκα, δεν είναι βέβαιο εάν Ζελένσκι και Πούτιν θα διαπραγματευθούν «στο ίδιο δωμάτιο».

Πηγές: DW.com, n-tv, tagesschau.de