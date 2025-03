Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσαν γεύμα εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, καθώς διέρρευσε από τα ΜΜΕ το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφή στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο ύψους 800 δισ. ευρώ για τον «επανεξοπλισμό της Ευρώπης», που περιέγραψε η Φον ντερ Λάιεν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο κυρίαρχη, πιο υπεύθυνη για τη δική της άμυνα και καλύτερα εξοπλισμένη για να δράσει και να αντιμετωπίσει αυτόνομα τις άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις και απειλές», αναφέρει το τελευταίο σχέδιο συμπερασμάτων που είδε ο Guardian.

Η ΕΕ «θα επιταχύνει την κινητοποίηση των απαραίτητων μέσων και χρηματοδοτήσεων» για την ενίσχυση της ασφάλειας, «θα ενισχύσει τη συνολική αμυντική της ετοιμότητα και θα μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις», συνεχίζει.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, οι απεσταλμένοι της ΕΕ ολοκλήρωσαν τη σύνταξη μιας δήλωσης της Συνόδου Κορυφής για να την εγκρίνουν οι ηγέτες.

Το κείμενο, το οποίο είδε το Associated Press, επιμένει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε συνομιλίες αφορούν την ασφάλειά τους.

Σημειώνεται ότι το κείμενο μπορεί ακόμη να αλλάξει πριν από την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής. Λέει, επίσης, ότι η κατάπαυση του πυρός μπορεί να γίνει μόνο ως μέρος μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Η Ουγγαρία απείλησε να ασκήσει βέτο σε τμήματα της δήλωσης που αφορούν την Ουκρανία, ενώ ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εισήλθε στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες από εναλλακτική είσοδο, αποφεύγοντας τα μέσα ενημέρωσης που τον περίμεναν.

