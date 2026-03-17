Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα στείλει στρατεύματα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο στο Ιράν, μετά από αίτημα του Προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους να βοηθήσουν στη συγκρότηση μιας συμμαχίας για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Η Πολωνική Κυβέρνηση «δεν σχεδιάζει καμία αποστολή στο Ιράν και αυτό δεν δημιουργεί καμία αμφιβολία εκ μέρους των συμμάχων μας», δήλωσε ο Τουσκ πριν από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Πρόσθεσε ότι αυτό ισχύει για τις χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της Πολωνίας, οι οποίες εξακολουθούν να ενισχύονται λόγω της σύγκρουσης στα σύνορα με την Ουκρανία.