Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, εμφανίστηκε και πάλι αρνητικός στο ενδεχόμενο παράδοσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus στην Ουκρανία.

«Απαντώντας στην ερώτησή σας σχετικά με το αν το εξετάζουμε, η απάντησή μου είναι όχι», αποκρίθηκε ξεκάθαρα ο Πιστόριους σε σχετική ερώτηση, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

❗️No Taurus missiles for Ukraine:

Q: “Given the intensification of shelling of all Ukrainian cities, and Kyiv in particular, over the past week, are you considering supplying Taurus missiles to us?”

German Defence Minister Pistorius: “In response to your question about whether… https://t.co/6XIC2BA35c pic.twitter.com/hjlAUMqXCE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 12, 2025