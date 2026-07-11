Η Τουρκία αποφάσισε να μην συμμετάσχει σε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής αμυντικής τράπεζας, στην οποία συμμετέχουν επτά σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία, αφότου οι συμμετέχουσες χώρες διακήρυξαν και επίσημα την πρόθεσή τους να ιδρύσουν το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ, Τουρκία, Καναδάς, Αλβανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Λετονία, Λουξεμβούργο και Ρουμανία, μαζί με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να ιδρύσουν την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB) σε κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε στις 7 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.

Μετά από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο Μόντρεαλ του Καναδά, οι τουρκικές Aρχές προχώρησαν σε μια διυπηρεσιακή αξιολόγηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών και την Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

«Ως αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων, αποφασίστηκε ότι η Τουρκία δεν θα δεσμευτεί, σε αυτό το στάδιο, να προσχωρήσει στην τράπεζα», ανέφεραν οι πηγές, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η τράπεζα θα έχει την έδρα της στον Καναδά και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Η κοινή δήλωση υπογράμμισε την ανάγκη να «κινητοποιηθούν δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων άμυνας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας».

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι στόχοι της τράπεζας περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια, τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και την υποστήριξη της ανάπτυξης της βιομηχανικής ικανότητας στα κράτη μέλη.

Οι ιδρυτικές χώρες δήλωσαν ότι η DSRB προορίζεται να συμπληρώσει, και όχι να επικαλύψει, τα υφιστάμενα εθνικά και πολυεθνικά μέσα που έχουν σχεδιαστεί για την αύξηση της αμυντικής παραγωγής.

Η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε μάλιστα ότι η τράπεζα στοχεύει να παράσχει έως και 100 δισεκατομμύρια ευρώ (134 δισεκατομμύρια δολάρια) σε χαμηλού κόστους χρηματοδότηση για αμυντικά έργα και έργα ασφάλειας. Θα αξιοποιήσει την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα των κρατών μελών της για να αντλήσει κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, διοχετεύοντας τα έσοδα σε έργα που σχετίζονται με την άμυνα. Η DSRB αναμένεται επίσης να παρέχει εγγυήσεις σε εμπορικές τράπεζες που δανείζουν σε αμυντικές εταιρείες ή να χρηματοδοτεί απευθείας έργα που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: Hurriyet