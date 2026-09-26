Αρνητική ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρόταση της Τεχεράνης για την κήρυξη επταήμερης κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal της Παρασκευής (25/9), το οποίο επικαλείται πηγές από το εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές στους στενούς του συνεργάτες ότι οι στρατιωτικές επιδρομές εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Όπως προκύπτει από το ίδιο ρεπορτάζ, ο προγραμματισμός προβλέπει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί αναμένεται να παραταθούν και τον Νοέμβριο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του μήνα.

Από την πλευρά του, το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναμεταδίδοντας την είδηση, διευκρίνισε πως προσώρας δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας μέσω ανεξάρτητων πηγών.