Σε ένα απέραντο εργοτάξιο έχει μετατραπεί το κέντρο της Γενεύης.

Η πόλη προετοιμάζεται για τις μεγάλες διαδηλώσεις της ερχόμενης Κυριακής, στη σκιά της άφιξης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να προσγειωθεί στη Γενεύη, την Κυριακή το βράδυ 14 Ιουνίου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα προσγειωθεί στην πόλη της Ελβετίας, προκειμένου να παραστεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

στην οδό Rue du Rhône, έναν από τους πιο διάσημους και πολυτελείς εμπορικούς δρόμους της πόλης, φοβούνται τα χειρότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεγάλη πορεία της Κυριακής στη Γενεύη θα είναι περιφρουρούμενη, αλλά τα μαγαζιά και οι Τράπεζες, έναν από τους πιο διάσημους και πολυτελείς εμπορικούς δρόμους της πόλης, φοβούνται τα χειρότερα.

Χιλιάδες αστυνομικοί από την Ελβετία αλλά και γειτονικές χώρες, θα βρεθούν στη Γενεύη, με τις φήμες να κάνουν λόγο για περίπου 3000 αστυνομικούς από Γενεύη και 2000 από Γαλλία και Γερμανία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μαγαζιά και οι μπουτίκ σκοπεύουν να προστατεύσουν τις βιτρίνες των καταστημάτων τους από πιθανούς βανδαλισμούς, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι δεν καλύπτουν τα έξοδα σε περίπτωση ζημιών.

Σύμφωνα με πηγές οι μαζικές ενέργειες και τα έργα που εκτελούνται ώστε οι επιχειρηματίες να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, έχουν καταστήσει δυσεύρετους τους μαραγκούς στην περιοχή.

🇨🇵🇨🇭 G7 À EVIAN, GENÈVE SE PRÉPARE À L’ARRIVÉE DES HUNTS… pic.twitter.com/k6n2CQJN0L — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) June 11, 2026

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την παρουσία του στη Σύνοδο

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Εβιάν, στο διάστημα 15 έως 17 Ιουνίου .

Στην ίδια ανάρτηση, ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι στις 14 Ιουνίου, ημέρα των γενεθλίων του.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του γράφει: «Θα μεταβώ στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία, αμέσως μετά από μία από τις πιο διασκεδαστικές βραδιές στην αμερικανική ιστορία: τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος UFC στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου. Τα αρχεία δείχνουν ότι, αν και κατά τη διάρκεια της μακράς και πλούσιας ιστορίας του Λευκού Οίκου έχουν διεξαχθεί αγώνες πολύ χαμηλότερου επιπέδου, ποτέ δεν είχε καν σκεφτεί κανείς να φιλοξενήσει στο «Σπίτι του Λαού» κάτι που να πλησιάζει έστω και λίγο αυτό: τους μεγαλύτερους μαχητές του κόσμου, όλοι πρωταθλητές!»