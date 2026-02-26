Οδηγοί στη Δυτική Σαχάρα, κοντά στο Μπουγούντορ, έζησαν τρομακτικές στιγμές, όταν στο δρόμο τους βρέθηκαν αμέτρητες ακρίδες περιορίζοντας την ορατότητα, αλλά και πέφτοντας με δύναμη πάνω στα αυτοκίνητά τους.

Τρομακτικό θέαμα

Το τρομακτικό θέαμα κατέγραψε το AccuWeather, με τα σμήνη ακρίδων να καλύπτουν τόσο τον ουρανό, όσο και τον οδόστρωμα, θυμίζοντας τις… πληγές του Φαραώ.

Δείτε το βίντεο

 

