Οδηγοί στη Δυτική Σαχάρα, κοντά στο Μπουγούντορ, έζησαν τρομακτικές στιγμές, όταν στο δρόμο τους βρέθηκαν αμέτρητες ακρίδες περιορίζοντας την ορατότητα, αλλά και πέφτοντας με δύναμη πάνω στα αυτοκίνητά τους.

Drivers in the Sahara plowed through massive swarms of locusts, with insects covering the road and crashing against vehicles near Boujdour. 🦗 pic.twitter.com/r2i53iEd17 — AccuWeather (@accuweather) February 26, 2026

Τρομακτικό θέαμα

Το τρομακτικό θέαμα κατέγραψε το AccuWeather, με τα σμήνη ακρίδων να καλύπτουν τόσο τον ουρανό, όσο και τον οδόστρωμα, θυμίζοντας τις… πληγές του Φαραώ.

