Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Λίγο έλειψε να σημειωθεί τραγωδία στο Σαν Φρανσίσκο, όταν οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε, ενώ ο συρμός κινούνταν με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα. Το περιστατικό προκάλεσε τρόμο στους επιβάτες, οι οποίοι φώναζαν έντρομοι «Θεέ μου!» και «Θέλω να κατέβω!» καθώς το τρένο επιτάχυνε σε μια απότομη στροφή μέσα σε τούνελ.

San Francisco light rail passengers were taken for an unexpectedly wild ride after their train operator appeared to fall asleep at the controls. https://t.co/NSUy1j6wxS pic.twitter.com/zuWQ5DP3xd — ABC News (@ABC) November 12, 2025

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται η γυναίκα οδηγός να έχει γείρει πάνω στο κάθισμά της, την ώρα που το γεμάτο επιβάτες τρένο παίρνει τη στροφή με υπερβολική ταχύτητα, ρίχνοντας πολλούς από αυτούς στο πάτωμα. Το δυνατό ταρακούνημα φαίνεται πως την ξύπνησε, με αποτέλεσμα να πατήσει αμέσως το φρένο και να σταματήσει τον συρμό, πριν συμβεί κάτι χειρότερο.

Στη συνέχεια, η οδηγός άνοιξε την πόρτα της καμπίνας της και προσπάθησε να καθησυχάσει τους επιβάτες, λέγοντας επανειλημμένα:

«Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε», ενώ ήταν εμφανώς σοκαρισμένη από το συμβάν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle, μία επιβάτης υπέστη διάσειση και της παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες. Η έρευνα για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, την ώρα που τα δύο βαγόνια βρίσκονταν μέσα σε τούνελ, δεν έδειξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα στο τρένο ή στις ράγες.

NEW: California light-rail train driver with huge false eyelashes falls asleep at the controls The woman allegedly fell asleep while piloting a crowded train through the Sunset Tunnel Surveillance footage showed her head tipping back, eyes drooping, and struggling to stay awake… pic.twitter.com/3jRdtNn8Om — Unlimited L’s (@unlimited_ls) November 11, 2025

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA), το συμβάν αποδόθηκε αποκλειστικά σε «ανθρώπινο λάθος λόγω κόπωσης του οδηγού».

«Το τρένο υπέστη μια σειρά από απροσδόκητες κινήσεις καθώς διέσχιζε μια στροφή με υπερβολική ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα», ανέφερε η ανακοίνωση της SFMTA, χωρίς να προσδιορίζεται ποια είναι η κανονική ταχύτητα σε εκείνο το σημείο της γραμμής.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι «αρκετοί επιβάτες σπρώχνονταν και έπεσαν κάτω λόγω της ξαφνικής κίνησης», ενώ επιβεβαίωσε πως «η οδηγός έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντα οδήγησης» σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση εργασίας.

Shocking video appears to show a San Francisco commuter train operator fall asleep at the controls while the train was traveling up to 50 mph, throwing passengers back and forth, and nearly hitting an oncoming car. @MelissaABCNews has details. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/R05xVOrzoe — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 12, 2025



Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κιρσμπάουμ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της υπηρεσίας.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε πλήρως την ευθύνη για αυτό το απαράδεκτο περιστατικό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα τρένα μας να παραμείνουν ασφαλή και αξιόπιστα για όλους τους επιβάτες και το κοινό», δήλωσε.

Πηγή: San Francisco Chronicle