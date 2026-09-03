Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έπληξε πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδησσού, ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσε ότι άκουσε έκρηξη στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου τα ρωσικά πλήγματα συνεχίζονται.