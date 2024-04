Η τουρκική αστυνομία άρχισε από χθες να κλείνει την περιοχή περιμετρικά της πλατείας Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης για να εμποδίσει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συγκέντρωσης την Πρωτομαγιά σε αυτό το μέρος το οποίο έγινε το επίκεντρο, το 2013, κύματος διαμαρτυρίας κατά του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ψηλά μεταλλικά φράγματα τοποθετήθηκαν γύρω από την πλατεία, στην οποία καταλήγει η διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρος Ιστικλάλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περισσότεροι από 42.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα, Τετάρτη, στην Κωνσταντινούπολη, προειδοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

«Δεν θα επιτρέψουμε στις τρομοκρατικές οργανώσεις να κάνουν την Πρωτομαγιά πεδίο δράσης και προπαγάνδας», προειδοποίησε ο Γερλίκαγια.

Οι συγκεντρώσεις δεν επιτρέπονται εδώ και χρόνια στην πλατεία Ταξίμ, αλλά συνδικαλιστικές και πολιτικές οργανώσεις καλούν τακτικά τα μέλη τους να συγκεντρωθούν εκεί.

