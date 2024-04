Το κύμα των διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης εξαπλώνεται από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, με τη Γαλλία να πρωτοστατεί στις μεγάλες κινητοποιήσεις όσον αφορά τη Γηραιά Ήπειρο. Η αστυνομία επενέβη το απόγευμα (τοπική ώρα) της Δευτέρας, 29 Απριλίου, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στο Παρίσι, για να απομακρύνει δεκάδες διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν μια κινητοποίηση υπέρ του παλαιστινιακού σκοπού και οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει σε ένα προαύλιο χώρο στο εσωτερικό του ιδρύματος, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Περίπου 50 διαδηλωτές οδηγήθηκαν στο εξωτερικό του κτηρίου και κατόπιν απομακρύνθηκαν κατά ομάδες, πλαισιωμένοι από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, λίγες ημέρες αφότου μια κινητοποίηση αμαυρώθηκε από επεισόδια σε ένα άλλο διάσημο πανεπιστήμιο της γαλλικής πρωτεύουσας το Sciences Po Paris.

«Ήμασταν περίπου 50 άνθρωποι, όταν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έφτασαν τρέχοντας στο εσωτερικό του προαύλιου χώρου. Η εκκένωση ήταν αρκετά βίαιη, με περίπου 10 ανθρώπους να σέρνονται στο έδαφος, όμως δεν έγιναν συλλήψεις», δήλωσε ο Ραμί, ηλικίας 20 ετών, ένας φοιτητής ιστορίας στη Σορβόννη. «Μας συνόδευσαν προς την έξοδο και κατόπιν μας κατεύθυναν προς την οδό Σεν Ζακ όλους μαζί», συμπλήρωσε.

Δεκάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα, μπροστά από τη Σορβόννη και στο εσωτερικό του συγκροτήματος, όπου έστησαν σκηνές, περίπου 12 σκηνές, σύμφωνα με την πρυτανεία, μεταξύ 20 και 30, σύμφωνα με έναν διαδηλωτή. Μια παλαιστινιακή σημαία τοποθετήθηκε στο έδαφος.

Sorbonne University students 🇫🇷 follow American 🇺🇸 students and form a Gaza 🇵🇸 encampment. They are then dragged away by the police.

USA 🇺🇸, Germany 🇩🇪, France 🇫🇷-peaceful students protests subverted by forces of the state.

These are dangerous times.pic.twitter.com/IvkjgUyURF

— Howard Beckett (@BeckettUnite) April 29, 2024