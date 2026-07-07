Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 29 Ιουνίου στη νότια Οτάβα του Καναδά. Ένας 40χρονος οδοντίατρος αφαίρεσε τη ζωή των δύο ανήλικων παιδιών του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Αμέσως μετά, ο δράστης έβαλε φωτιά στο οδοντιατρείο όπου εργαζόταν χρησιμοποιώντας βόμβες μολότοφ, προτού οδηγήσει το όχημά του σε ερημική τοποθεσία και αυτοπυρποληθεί μέσα σε αυτό.

Το μανιφέστο του δράστη και οι απειλές

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS, ο δράστης, Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, είχε αφήσει στο γραφείο του ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα. Σε αυτό εξαπέλυε δριμύ «κατηγορώ» κατά της πρώην συζύγου του, του οικογενειακού δικαστηρίου και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, ενώ παρουσίαζε τον εαυτό του ως το θύμα της σχέσης.

Μάλιστα, στο σημείωμα κατονόμαζε τρία συγκεκριμένα πρόσωπα ως «διεφθαρμένα», γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να παρέμβουν άμεσα για την προστασία τους.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο 40χρονος βρισκόταν ήδη σε καθεστώς δικαστικής αναστολής από το 2024, καθώς είχε καταδικαστεί για απειλές πρόκλησης σωματικής βλάβης εναντίον της μητέρας των παιδιών του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Αλ-Λάμι είχε επιλέξει να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του, απορρίπτοντας μάλιστα την πρόταση του δικαστηρίου για συμβιβασμό με εγγύηση καλής συμπεριφοράς.

Dentist murdered his 2 young sons and firebombed his practice before killing himself in vehicle blaze https://t.co/idgpnefqIW pic.twitter.com/rWlodFsmaV — New York Post (@nypost) July 7, 2026

Το ανατριχιαστικό email του 2024

Το ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο το 2022. Έκτοτε, ο οδοντίατρος είχε σταματήσει να καταβάλλει τη διατροφή των παιδιών. Η κατάσταση κλιμακώθηκε το 2024, όταν έστειλε ένα άκρως απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην πρώην σύζυγό του, προειδοποιώντας τη για όσα θα ακολουθούσαν:

«Θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω μόνη, ανάπηρη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς, ούτε καν για να επισκεφτείς τους τάφους των αγαπημένων σου. Θα σε κάνω παράδειγμα του άδικου δικαστικού συστήματος. Θα σε κάνω παγκόσμια είδηση».

Στο ίδιο μήνυμα, ο δράστης αναφερόταν με χυδαίους χαρακτηρισμούς και στον νυν σύντροφο της γυναίκας, τονίζοντας ότι «θα πληρώσει» για όσα έγιναν.

Οι φόβοι της μητέρας που επιβεβαιώθηκαν

Η μητέρα, η ταυτότητα της οποίας προστατεύεται από τις αρχές, είχε καταθέσει στο δικαστήριο ότι σοκαρίστηκε από το περιεχόμενο του email, δεδομένου ότι το μόνο που είχε ζητήσει ήταν η νόμιμη διατροφή. Αν και στο παρελθόν δεν έπαιρνε στα σοβαρά τις λεκτικές του επιθέσεις, αυτή τη φορά θορυβήθηκε.

Όπως εξήγησε στην κατάθεσή της, αποφάσισε να κινηθεί νομικά μετά από παρότρυνση του συντρόφου της, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για το μέλλον των παιδιών της σε περίπτωση που της συνέβαινε κάτι. «Δεν ήθελα να ζω με αυτή την αβεβαιότητα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του δικαστή και οι έρευνες

Παρά τη σοβαρότητα των απειλών, ο Αλ-Λάμι είχε αρνηθεί να σχολιάσει οτιδήποτε ενώπιον του δικαστή. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή αναστολής 12 μηνών, απορρίπτοντας τα αιτήματα της εισαγγελικής αρχής για υποχρεωτική παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος και λήψη δείγματος DNA.

Η αστυνομία της Οτάβα συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Τα ονόματα των δύο ανήλικων παιδιών δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα, ως ένδειξη σεβασμού προς τη μητέρα, η οποία δέχεται ψυχολογική υποστήριξη από τις αρχές.